Мэддокс Джоли-Питт: «Мама должна заняться своей личной жизнью»

В прошлом месяце Анджелина Джоли с детьми переехала в свой новый особняк в престижном районе Лос-Анджелеса. И хотя номинально актриса является хозяйкой дома, как отмечают инсайдеры, на самом деле в нем распоряжается старший сын знаменитости, 15-летний Мэддокс: «После того, как Брэд и Анджелина расстались, Мэддокс взял на себя роль главы семьи. Он говорит няням, когда кормить младших братьев и сестер, когда им пора идти спать, а также решает кучу организационных моментов, связанных с обустройством дома».

Но, несмотря на то, что, по мнению источников, мальчик отлично справляется с этими обязанностями, он постоянно намекает матери на то, что ей пора двигаться дальше и искать себе нового спутника жизни. «После того, как Анджелина ушла от Брэда, она не раз говорила, что больше не хочет вступать в серьезные отношения и планирует посвятить себя детям. Мэддокс же старается внушить матери, что не стоит ставить крест на своей личной жизни и им всем будет только лучше, если у нее появится новый мужчина», — заверили инсайдеры.

Стоит отметить, что из всех своих детей именно с Мэддоксом у Джоли установились особенно доверительные отношения: «Они очень близки, и Анджелина часто прислушивается к мнению старшего сына, поэтому мы не удивимся, если и в этот раз она последует его совету», — отметили близкие друзья актрисы.