Майли Сайрус стала организатором вечеринок

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В свободное время знаменитая певица помогает близким устраивать грандиозные праздники
Если веселиться, то веселиться по полной – считает 24-летняя Майли Сайрус. За последнее время череда вечеринок, в которых принимала участие звезда, других могла бы утомить, но только не ее. Свадьба, Новый год, праздники друзей, и вот, недавно день рождения отметил Лиам Хемсворт и младшая сестра певицы Ноа Сайрус. За то, чтобы оба торжества прошли отлично, Майла Сайрус захотела отвечать лично. Именно она выступила организатором этих вечеринок.
Исполнительница решила не звать множество гостей, а ограничиться близкими друзьями и родственниками, чтобы не нарушать семейной обстановки. Кстати, это не отменило веселья: по свидетельствам очевидцев, на обоих праздниках столы ломились от сладкого и разнообразных блюд, а все стены были украшены блестками, как любит Майли.
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