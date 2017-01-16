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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

16 января 2017

Майли Сайрус стала организатором вечеринок

В свободное время знаменитая певица помогает близким устраивать грандиозные праздники

Если веселиться, то веселиться по полной – считает 24-летняя Майли Сайрус. За последнее время череда вечеринок, в которых принимала участие звезда, других могла бы утомить, но только не ее. Свадьба, Новый год, праздники друзей, и вот, недавно день рождения отметил Лиам Хемсворт и младшая сестра певицы Ноа Сайрус. За то, чтобы оба торжества прошли отлично, Майла Сайрус захотела отвечать лично. Именно она выступила организатором этих вечеринок.

Исполнительница решила не звать множество гостей, а ограничиться близкими друзьями и родственниками, чтобы не нарушать семейной обстановки. Кстати, это не отменило веселья: по свидетельствам очевидцев, на обоих праздниках столы ломились от сладкого и разнообразных блюд, а все стены были украшены блестками, как любит Майли.

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