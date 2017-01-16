Майли Сайрус стала организатором вечеринок

Если веселиться, то веселиться по полной – считает 24-летняя Майли Сайрус. За последнее время череда вечеринок, в которых принимала участие звезда, других могла бы утомить, но только не ее. Свадьба, Новый год, праздники друзей, и вот, недавно день рождения отметил Лиам Хемсворт и младшая сестра певицы Ноа Сайрус. За то, чтобы оба торжества прошли отлично, Майла Сайрус захотела отвечать лично. Именно она выступила организатором этих вечеринок.