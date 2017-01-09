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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

09 января 2017

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт познакомили своих родителей

Звездное семейство провело вечер в ресторане Роберта Де Ниро в Малибу

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт поужинали в компании своих родителей. К Майли и Лиаму присоединилась мать певицы, Тиш, а также отец и мама актера. Билли Рэй Сайрус, папа Майли, по неизвестным причинам отсутствовал. Все пятеро, как сообщается, отлично провели время в ресторане Nobu в Малибу. Судя по Instagram Сайрус, у нее прекрасные отношения с Леони, мамой своего жениха: один из недавних ее постов — это фото Леони в обнимку со своей невесткой Эльзой Патаки, женой другого своего сына — Криса. «Семья!» — так подписала Майли этот снимок.  В свою очередь, Лиам Хемсворт выложил сразу после Рождества фото, на котором обнимается с мамой и невестой. Рождество Хемсворт и Сайрус встречали в большой компании родственников с обеих сторон.

Ранее СМИ в очередной раз сообщили о якобы состоявшейся свадьбе звездной пары. Поводом стал еще один снимок в Instagram Майли — оба целуют друг друга на фоне надписи «С Новым годом». Таблоиды утверждают, что церемония прошла в доме певицы в Малибу, были приглашены только самые близкие.

Напомним, Майли Сайрус и Лиам Хемсворт познакомились восемь лет назад, когда оба снимались в фильме «Последняя песня». Впервые о помолвке было объявлено в 2012 году, однако год спустя они расстались. Потом певица встречалась с Патриком Шварценеггером, но в итоге вернулась к бывшему жениху. Год назад Майли и Лиам вновь сошлись, и с тех пор пресса регулярно поставляет известия об их свадьбе. Официального подтверждения ни один из слухов не получил.

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