Майли Сайрус и Лиам Хемсворт посетили детскую больницу

Как известно, перед новогодними праздниками всегда нужно стараться быть особенно внимательными друг к другу и к тем, кто нуждается в помощи. Знаменитая певица и актер отлично об этом знают, и поэтому вчера вдвоем посетили один из детских госпиталей в Сан-Диего. Организатором этого события стал благотворительный фонд Happy Hippie Foundation, чьим активным участником является Лиам Хемсворт.