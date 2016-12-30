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30 декабря 2016

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт посетили детскую больницу

Звездная пара в преддверии праздников занялась благотворительностью

Как известно, перед новогодними праздниками всегда нужно стараться быть особенно внимательными друг к другу и к тем, кто нуждается в помощи. Знаменитая певица и актер отлично об этом знают, и поэтому вчера вдвоем посетили один из детских госпиталей в Сан-Диего. Организатором этого события стал благотворительный фонд Happy Hippie Foundation, чьим активным участником является Лиам Хемсворт.

Судя по отчетам в Instagram, звездная пара получала настоящее удовольствие от того, что делают хорошее дело – дети также счастливы искреннему вниманию к себе. По словам Майли Сайрус, она рада возможности участвовать в благотворительности, потому что «без этого жизнь становится совсем пустой и ты ощущаешь себя потерянной на огромной планете».


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