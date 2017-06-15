Майли Сайрус и Лиам Хемсворт поженятся в Лас-Вегасе

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт наконец определились с датой и местом проведения свадьбы. Клятвы верности друг другу они произнесут в Лас-Вегасе в День независимости США, 4 июля.

По словам инсайдеров, Сайрус всегда нравилась идея спонтанной свадьбы в Вегасе, однако интерес прессы к их с Хемсвортом паре заставил влюбленных заранее спланировать церемонию, чтобы сделать ее максимально приватной. Как сообщают зарубежные СМИ, певица и звезда саги «Голодные игры» собираются пригласить только родных и самых близких друзей, а медовый месяц проведут в родной для Лиама Австралии.