Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Сексуальный гороскоп на июнь sex-прогноз
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыВидеоЭнциклопедия

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыВидеоЭнциклопедия

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

15 июня 2017

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт поженятся в Лас-Вегасе

Подробности предстоящей свадьбы звезд

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт наконец определились с датой и местом проведения свадьбы. Клятвы верности друг другу они произнесут в Лас-Вегасе в День независимости США, 4 июля.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт

По словам инсайдеров, Сайрус всегда нравилась идея спонтанной свадьбы в Вегасе, однако интерес прессы к их с Хемсвортом паре заставил влюбленных заранее спланировать церемонию, чтобы сделать ее максимально приватной. Как сообщают зарубежные СМИ, певица и звезда саги «Голодные игры» собираются пригласить только родных и самых близких друзей, а медовый месяц проведут в родной для Лиама Австралии.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт

Напомним, что Майли и Лиам познакомились на съемках фильма «Последняя песня». В 2012-м актер сделал возлюбленной предложение, однако через год Сайрус и Хемсворт разошлись. Осенью 2015 года роман звезд возобновился.

Материалы по темам

Спецпроекты

Арт-выходныеКонцерт Дениса Мацуева в рамках программы Visa Art Weekend
На скорую рукуКак сделать волосы чистыми и пышными за пару минут?
Конкурс от Schwarzkopf professional:Станьте ангелом BlondMe!
Hair контурингИдеальное окрашивание для лета
Еще один повод влюбитьсяРомантический конкурс, в котором каждый влюбленный-победитель
Основной инстинктВесна пришла, а надеть снова нечего. Наши мемы зарядят на лучший шопинг!
Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
Извините,
произошла ошибка!
Пробуйте еще раз