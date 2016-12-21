Майкл Фассбендер уходит из кино

Совсем нежданный сюрприз преподнес своим поклонникам Майкл Фассбендер к Рождеству, объявив о завершении актерской карьеры. В интервью британскому Time Out Фассбендер признался, что планирует сделать перерыв в съемках и, вероятнее всего, в дальнейшем не вернется обратно в профессию.

«Последние годы были интенсивными. У меня был зверский аппетит и энергия для создания фильмов. Я был как сумасшедший, как маньяк, но теперь я планирую сделать перерыв и расслабиться, — объяснил свое решение актер. — У всякого актера есть период расцвета, а когда он достигает пика, начинается спад. Часть меня чувствует, что, возможно, это будет так». На вопросы о том, чем он планирует заняться после ухода из профессии, Фассбендер ответил, что чем-либо, что помогает ему по-настоящему расслабиться, — например, серфингом.