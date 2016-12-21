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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

21 декабря 2016

Майкл Фассбендер уходит из кино

Актер объявил о бессрочном перерыве в актерской карьере

Совсем нежданный сюрприз преподнес своим поклонникам Майкл Фассбендер к Рождеству, объявив о завершении актерской карьеры. В интервью британскому Time Out Фассбендер признался, что планирует сделать перерыв в съемках и, вероятнее всего, в дальнейшем не вернется обратно в профессию.

«Последние годы были интенсивными. У меня был зверский аппетит и энергия для создания фильмов. Я был как сумасшедший, как маньяк, но теперь я планирую сделать перерыв и расслабиться, — объяснил свое решение актер. — У всякого актера есть период расцвета, а когда он достигает пика, начинается спад. Часть меня чувствует, что, возможно, это будет так». На вопросы о том, чем он планирует заняться после ухода из профессии, Фассбендер ответил, что чем-либо, что помогает ему по-настоящему расслабиться, — например, серфингом.

Кадр из к/ф "Бесславные ублюдки"

Кадр из к/ф "Бесславные ублюдки"

Майкл Фассбендер по праву считается одним из лучших актеров поколения. За последние 15 лет на его счету более 30 картин, многие из которых отмечены престижными кинонаградами и номинациями на «Оскар» и «Золотой глобус». К счастью, еще год мы сможем наслаждаться игрой актера на экране: в 2017-ом у Фассбендера выходит три картины — «Невесомость», «Чужой: Завет» и «Снеговик».

Кадр из к/ф "Стыд"

Кадр из к/ф "Стыд"

Кадр из к/ф "Стив Джобс"

Кадр из к/ф "Стив Джобс"

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