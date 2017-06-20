Майкл Фассбендер и Алисия Викандер начали жить вместе

На днях в сети появилось сообщение о том, что Алисия Викандер и Майкл Фассбендер решили перейти на новый этап отношений и начали жить вместе. Об этом стало известно после того, как один из близких друзей звездной пары проговорился таблоиду The Sun, что знаменитости купили дом в Лондоне: «Для Майкла и Алисии это большой шаг. И несмотря на довольно плотный график съемок, они делают все возможное, чтобы как можно больше времени проводить друг с другом. У ребят сейчас отличный период, и они очень счастливы».