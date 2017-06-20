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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

20 июня 2017

Майкл Фассбендер и Алисия Викандер начали жить вместе

Звездная пара приобрела дом в Лондоне

На днях в сети появилось сообщение о том, что Алисия Викандер и Майкл Фассбендер решили перейти на новый этап отношений и начали жить вместе. Об этом стало известно после того, как один из близких друзей звездной пары проговорился таблоиду The Sun, что знаменитости купили дом в Лондоне: «Для Майкла и Алисии это большой шаг. И несмотря на довольно плотный график съемок, они делают все возможное, чтобы как можно больше времени проводить друг с другом. У ребят сейчас отличный период, и они очень счастливы».

Майкл Фассбендер и Алисия ВикандерФОТОGetty Images

Напомним, что актеры вместе уже больше трех лет. Алисия познакомилась с Майклом на съемках фильма «Свет в океане», где они сыграли супружескую пару. Стоит отметить, что влюбленные редко появляется на светских мероприятиях в компании друг друга, предпочитая не афишировать свои отношения. При этом не так давно один из инсайдеров признался, что Фассбендер уже сделал Викандер предложение, и актеры планируют пожениться уже в конце этого лета.

Майкл Фассбендер и Алисия Викандер

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