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    17 июля 2017Кузьмичев Игорь

    Матриархат: самые яркие женщины-политики

    5 самых влиятельных женщин в мире

    Сегодня свой день рождения отмечает германский канцлер Ангела Меркель, самая влиятельная женщина-политик. В статье «Тихая немка» (аллюзия на роман Грэма Грина «Тихий американец»), опубликованной в New Yorker в 2014 году, один из источников говорит о канцлере: «Она как компьютер». По случаю дня рождения Меркель ‪ELLE выбрал еще несколько ярких женщин-политиков, чья карьера опровергает стереотипы о том, что женщины —это «сначала чувства, а потом разум».

    Ангела Меркель

    Ангела Меркель

    Что нужно знать об Ангеле Меркель? Она дипломированный физик, носит фамилию первого мужа, который (как и нынешний, второй супруг) также занимается физикой. Меркель живет в съемной (!) квартире в центре Берлина — она отказалась переезжать в казенные апартаменты. Канцлер знает русский язык, обожает писать сообщения в мессенджерах, предпочитает набирать в команду приятных молодых людей, избегает ярких цветов в одежде и очарована Америкой. На рабочем столе Меркель стоят портрет русской императрицы Екатерины II и костяшка с изречением In der Ruhe liegt die Kraft — «Сила в спокойствии». Впрочем, порой хладнокровие покидает канцлера. Например, при встрече с собаками. Ангела Меркель до холодного пота боится собак, и в дипломатическом протоколе это всегда указывается — чтобы нигде поблизости на официальных встречах не было этих животных. А, ну и мы забыли сказать главное: Меркель, будучи главой Германии, самой влиятельной державы Евросоюза, фактически правит всей Европой.

    Хиллари Клинтон

    Хиллари Клинтон

    Клинтон давно в политике — сначала как жена своего мужа, затем как самостоятельная единица, — поэтому хорошо знает, как важно окружать себя правильными людьми. Неудивительно, что в последней президентской кампании, когда Хиллари билась с Дональдом Трампом, ее поддерживала и открыто агитировала за нее целая армия публичных персон, от голливудских звезд до Кэти Перри. В свое время Клинтон дружила с принцессой Дианой, Ральфом Лореном. С дизайнером она дружит по сей день, демонстрируя еще одно ценное качество — терпение. Оно пригодилось ей в нелегкое время скандала с Моникой Левински, пригождается и сейчас. Лорен обшивает одновременно и Хиллари, и Меланию Трамп. Клинтон мирится — понимает, что такими друзьями не разбрасываются.

    Мишель Обама

    Мишель Обама

    Формально Мишель Обама —никакой не политик, а «всего лишь» первая леди (была). Однако ее влияние как на общество, так и на масскульт огромно (было). Мишель активно подхватывала и развивала социальные тренды: от умеренного феминизма до защиты прав ЛГБТ и правильного питания. Разбила огород на территории, прилегающей к Белому дому, где выращивала экологически чистые овощи. Появилась на обложке модного журнала. Дружила со знаменитостями. Много смеялась. Приходила на телешоу. В общем, зарабатывала симпатии всех слоев населения и элит. Многие прогнозировали, что Мишель после ухода супруга с президентского поста пойдет в большую политику и тоже поборется за кресло главы государства. Пока это не случилось, но кто знает, что будет дальше.

    Дилма Русеф

    Дилма Русеф

    В августе прошлого года политические оппоненты все-таки сместили Дилму Русеф с президентского поста. Это стало чуть ли не единственным очевидным поражением теперь уже экс-главы Бразилии — все прочие вызовы судьбы Дилма победила. В юности она попала в тюрьму за свои политические взгляды, подвергалась пыткам, но выжила. Выйдя на свободу, начала все заново — поступила и окончила университет, стала делать карьеру. Затем столкнулась с онкологическим заболеванием и пережила его. Сделала несколько пластических операций, сменила имидж и внешность, родила ребенка и развелась, и все сама, сама. Так что, возможно, проигрыш, случившийся год назад, еще обернется реваншем.

    Королева Елизавета

    Королева Елизавета

    Так же как и Мишель Обама, королева Британии не совсем политик. По крайней мере, по статусу. Она просто часть важного национального бренда, без которого Британии никак. Семья Елизаветы в итоге — это нечто среднее между реалити-шоу и сериалом (что, по сути, одно и то же), чьи функции исключительно представительские. Тем не менее слово королевы значит очень много — в том смысле, что к ее мнению прислушивается не только принц Уильям, но и общество. Главный элемент обаяния Елизаветы — та самая истинно британская выдержка. Однажды у Букингемского дворца некий психопат выпустил в ее сторону пять холостых пуль. Королева лишь улыбнулась и продолжила езду на лошади. Королева любит лошадей, собак, автовождение (ее сестра, принцесса Маргарет, сказала как-то, что Елизавета гоняет «как адская летучая мышь») и не любит сильно тратиться. О ее бережливости ходят легенды. Неудивительно, что Кейт Миддлтон периодически достается от Елизаветы.

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