Мария Шарапова рассказала о конфликте с Сереной Уильямс

В своей новой автобиографии Unstoppable: My Life So Far («Неудержимая: история моей жизни») спортсменка рассказала об эпизоде, случившемся после финала турнира Уимблдон в 2004-м. Тогда 17-летняя Мария победила Уильямс со счетом 6-1 6-4. «Когда матч закончился, Серена обняла меня», — пишет Шарапова. «Она сказала что-то врода «Отличная работа» и улыбнулась. Но это было только внешнее проявление. Когда я зашла в раздевалку, Серена жутко плакала. Я тут же вышла оттуда», — вспоминает спортсменка. «Люди часто задаются вопросом, почему у меня было так много проблем с Сереной в дальнейшем. Ответ стоит искать в том, что случилось в раздевалке. Думаю, что Серена возненавидела меня, тощую девчонку, которая умудрилась, несмотря ни на что, побить ее на Уимблдоне. Хотя в основном она возненавидела меня за то, что я слышала ее плач», — пишет Мария. По ее словам, вскоре после того турнира она услышала, как Уильямс заявила одной из подруг, что больше никогда не проиграет этой «дряни».