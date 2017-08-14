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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    14 августа 2017

    Мария Шарапова рассказала о конфликте с Сереной Уильямс

    Сложные отношения двух теннисисток возникли после проигрыша Уильямс Шараповой в 2004 году

    Мария Шарапова объяснила причину сложных отношений с Сереной Уильямс. СМИ часто писали об этом, однако подтверждения ни от одной из сторон не было. И вот наконец Мария Шарапова раскрыла все карты.

    Мария Шарапова рассказала о конфликте с Сереной Уильямс фото [2]

    В своей новой автобиографии Unstoppable: My Life So Far («Неудержимая: история моей жизни») спортсменка рассказала об эпизоде, случившемся после финала турнира Уимблдон в 2004-м. Тогда 17-летняя Мария победила Уильямс со счетом 6-1 6-4. «Когда матч закончился, Серена обняла меня», — пишет Шарапова. «Она сказала что-то врода «Отличная работа» и улыбнулась. Но это было только внешнее проявление. Когда я зашла в раздевалку, Серена жутко плакала. Я тут же вышла оттуда», — вспоминает спортсменка. «Люди часто задаются вопросом, почему у меня было так много проблем с Сереной в дальнейшем. Ответ стоит искать в том, что случилось в раздевалке. Думаю, что Серена возненавидела меня, тощую девчонку, которая умудрилась, несмотря ни на что, побить ее на Уимблдоне. Хотя в основном она возненавидела меня за то, что я слышала ее плач», — пишет Мария. По ее словам, вскоре после того турнира она услышала, как Уильямс заявила одной из подруг, что больше никогда не проиграет этой «дряни».

    Мария Шарапова рассказала о конфликте с Сереной Уильямс фото [1]ФОТОGetty Images

    Сама Шарапова уверена, что соперничество между ними стимулировало Серену к новым победам. «Мы должны были стать подругами, потому что у нас одинаковая страсть. Но этого не вышло. Только когда у вас столь сильный антагонизм, это дает силы для новой борьбы», — считает Мария, допуская, что «когда-нибудь, когда все останется в прошлом и мы все-таки подружимся».

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