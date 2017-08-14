Мария Шарапова рассказала о конфликте с Сереной Уильямс

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Сложные отношения двух теннисисток возникли после проигрыша Уильямс Шараповой в 2004 году
Мария Шарапова объяснила причину сложных отношений с Сереной Уильямс. СМИ часто писали об этом, однако подтверждения ни от одной из сторон не было. И вот наконец Мария Шарапова раскрыла все карты.
В своей новой автобиографии Unstoppable: My Life So Far («Неудержимая: история моей жизни») спортсменка рассказала об эпизоде, случившемся после финала турнира Уимблдон в 2004-м. Тогда 17-летняя Мария победила Уильямс со счетом 6-1 6-4. «Когда матч закончился, Серена обняла меня», — пишет Шарапова. «Она сказала что-то врода «Отличная работа» и улыбнулась. Но это было только внешнее проявление. Когда я зашла в раздевалку, Серена жутко плакала. Я тут же вышла оттуда», — вспоминает спортсменка. «Люди часто задаются вопросом, почему у меня было так много проблем с Сереной в дальнейшем. Ответ стоит искать в том, что случилось в раздевалке. Думаю, что Серена возненавидела меня, тощую девчонку, которая умудрилась, несмотря ни на что, побить ее на Уимблдоне. Хотя в основном она возненавидела меня за то, что я слышала ее плач», — пишет Мария. По ее словам, вскоре после того турнира она услышала, как Уильямс заявила одной из подруг, что больше никогда не проиграет этой «дряни».
Сама Шарапова уверена, что соперничество между ними стимулировало Серену к новым победам. «Мы должны были стать подругами, потому что у нас одинаковая страсть. Но этого не вышло. Только когда у вас столь сильный антагонизм, это дает силы для новой борьбы», — считает Мария, допуская, что «когда-нибудь, когда все останется в прошлом и мы все-таки подружимся».