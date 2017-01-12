Мария Шарапова раскрыла секреты своей идеальной фигуры

Буквально неделю назад Мария Шарапова порадовала Instagram-подписчиков очередной фотографией в бикини, продемонстрировав тем самым свою идеальную физическую форму. И вот на днях спортсменка поделилась с одним из западных таблоидов секретами того, как правильно держать тело в тонусе. По заверениям теннисистки, она не ограничивает свои занятия исключительно кортом, а разбавляет их дополнительными нагрузками: «На мой взгляд, наше тело привыкает к одному и тому же спорту и мы уже не наблюдаем столь значительного результата, как раньше. Поэтому я разбавляю теннис пилатесом и упражнениями с использованием фитбола», — делится Мария.