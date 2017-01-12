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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

12 января 2017

Мария Шарапова раскрыла секреты своей идеальной фигуры

Спортсменка рассказала о тренировках вне корта

Буквально неделю назад Мария Шарапова порадовала Instagram-подписчиков очередной фотографией в бикини, продемонстрировав тем самым свою идеальную физическую форму. И вот на днях спортсменка поделилась с одним из западных таблоидов секретами того, как правильно держать тело в тонусе. По заверениям теннисистки, она не ограничивает свои занятия исключительно кортом, а разбавляет их дополнительными нагрузками: «На мой взгляд, наше тело привыкает к одному и тому же спорту и мы уже не наблюдаем столь значительного результата, как раньше. Поэтому я разбавляю теннис пилатесом и упражнениями с использованием фитбола», — делится Мария.

На данный момент Шарапова тренируется по 3 часа 5-6 дней в неделю и считает это самой оптимальной нагрузкой для организма: «Всегда берите хотя бы один день в неделю в качестве выходного. Поверьте, зачастую он куда важнее для достижения желаемого результата, чем очередная тренировка в зале».

Кроме того, Мария заверяет, что необходимо устраивать себе небольшие послабления и в вопросах питания: «В 80% случаев я придерживаюсь правильного питания, но иногда все же позволяю себе съесть немного хлеба или печенья», — признается спортсменка.

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