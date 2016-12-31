Мария Шарапова опубликовала откровенное фото в бикини

В последние дни уходящего года знаменитости наперебой делятся праздничными фотографиями из теплых стран. И Мария Шарапова не стала исключением. Вчера 29-летняя теннисистка опубликовала в Instagram свой снимок в купальнике, сделав под ним подпись: «Что случилось с белым песком на Гавайях». Стоит отметить, на этом фото спортсменка продемонстрировала, что находится в идеальной физической форме.