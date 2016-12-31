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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

31 декабря 2016

Мария Шарапова опубликовала откровенное фото в бикини

Спортсменка поделилась своими снимками из отпуска на Гавайях

В последние дни уходящего года знаменитости наперебой делятся праздничными фотографиями из теплых стран. И Мария Шарапова не стала исключением. Вчера 29-летняя теннисистка опубликовала в Instagram свой снимок в купальнике, сделав под ним подпись: «Что случилось с белым песком на Гавайях». Стоит отметить, на этом фото спортсменка продемонстрировала, что находится в идеальной физической форме.

Этот снимок собрал почти сто тысяч лайков и более 800 комментариев, многие из которых призывают теннисистку публиковать больше фотографий с Гавайских островов. К слову, именно там Мария решила встретить новогодние праздники.

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