Мария Шарапова опубликовала откровенное фото в бикини

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Спортсменка поделилась своими снимками из отпуска на Гавайях
В последние дни уходящего года знаменитости наперебой делятся праздничными фотографиями из теплых стран. И Мария Шарапова не стала исключением. Вчера 29-летняя теннисистка опубликовала в Instagram свой снимок в купальнике, сделав под ним подпись: «Что случилось с белым песком на Гавайях». Стоит отметить, на этом фото спортсменка продемонстрировала, что находится в идеальной физической форме.
Этот снимок собрал почти сто тысяч лайков и более 800 комментариев, многие из которых призывают теннисистку публиковать больше фотографий с Гавайских островов. К слову, именно там Мария решила встретить новогодние праздники.
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