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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

17 января 2017

Марго Робби поправилась ради роли

Удивительное преображение голливудской актрисы

В полку знаменитостей, преобразившихся до неузнаваемости ради роли, прибыло! Марго Робби стремительно набирает вес для участия в новом байопике о титулованной американской фигуристке Тоне Хардинг. На днях в интернете появились первые кадры со съемочной площадки фильма «Я Тоня», выход которого запланирован на 2018 год.

Тоня Хардинг

Тоня Хардинг

Марго Робби

Марго Робби

ФОТОlegion-media.ru

Преображение сексуальной блондинки поразительно! Дело здесь не только в парике, имитирующем неухоженные, выжженные волосы фигуристки, но и в фигуре. Очевидно, что дополнительного «спортивного» объема миниатюрной Марго добавили с помощью специальных накладок под одежду. Однако, судя по недавним снимкам с красных дорожек, Робби и в реальной жизни набрала пару-тройку лишних килограммов, но на более радикальное преображение так и не рискнула.

Марго Робби
Марго Робби

В новом фильме речь пойдет о жизни скандально известной фигуристки Тони Хардинг, которая ради победы на чемпионате США в Детройте стала соучастницей нападения на свою главную соперницу Нэнси Керриган. Узнав о случившемся, Ассоциация фигурного катания лишила Тоню титула чемпионки и пожизненно дисквалифицировала ее от участия в своих турнирах. После громкого инцидента Хардинг некоторое время принимала участие в боях в профессиональном боксе, однако выдающихся успехов так и не достигла.

Тоня Хардинг ФОТОGetty Images

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