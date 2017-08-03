Тому Брэди сегодня исполняется 40 лет. Том известен не только как великий спортсмен, но и как мужчина, заполучивший в жены Жизель Бюндхен. ‪ELLE вспомнил историю любви этих двух прекрасных людей.

Том Брэди встретил Жизель на рождественской вечеринке в 2007 году. Выходит, через несколько месяцев звездная пара отметит 10-летие своего знакомства. А в ту ночь, в гостях у общих друзей, будущие супруги сразу нашли общий язык.«В момент, когда наши взгляды встретились, он улыбнулся, и я поняла, что это самая потрясающая улыбка, которую я когда-либо встречала! Мы проговорили три часа. Мне нужно было уезжать домой на Рождество, но я уже не хотела ехать. Вам знакомо это чувство, когда вы не можете оторваться от человека?». Так или иначе, Жизель покинула вечеринку, но оставила Тому номер телефона. Долго ждать звонка ей не пришлось —Брэди позвонил уже утром. Вскоре Брэди и Бюндхен встречались ежедневно, по крайней мере, старались — с учетом их плотных графиков. Связь не прерывалась на расстоянии: если кому-то из них приходилось уезжать, в дело шли смски и телефонные звонки.

«Бонусный» малыш

Все было идеально, но тут случилось первое серьезное испытание: выяснилось, что бывшая подруга Тома, актриса Бриджит Монахан, находится на третьем месяце беременности. И ребенок от понятно кого. Брэди порвал с Монахан, встретив Бюндхен, или они расстались буквально накануне этой встречи, толком неизвестно: СМИ пишут разное, а сами Том и Жизель об этом не говорят. В любом случае ситуация была непростой и могла серьезно испортить отношения. Но Жизель, нужно отдать ей должное, отнеслась к проблеме спокойно и мудро.«Это был настоящий вызов. Конечно, это не лучшее, что могло случиться в начале нашего романа, но, с другой стороны, это стало своего рода знаком, возможностью лучше каждому из нас понять, кто мы и что значим друг для друга», — позже скажет модель. С проблемой Том разобрался, скандала не вышло, более того, сейчас Жизель и Мишель общаются и помогают нянчиться друг другу с детьми. «Даже представить себе невозможно более милого «бонусного» малыша», — шутя отзывается Бюндхен о сыне Тома и Мишель.

Белые розы и дети

А спустя год после их знакомства Брэди сделал подруге предложение. Нанял самолет, украсил салон белыми розами, и пока все (включая родителей Мишешь) летели из Нью-Йорка в Бостон, встал на одно колено и преподнес помолвочное кольцо. Конечно, Бюндхен согласилась, и через пару месяцев случилась свадьба. Так как Жизель терпеть не может шумных сборищ, все было камерно. Тот год, что начался так волшебно, закончился тоже фантастически — в декабре у пары родился первенец, сын Бенджамен. «Мне нравится быть мамой. Это сложно и совсем по-другому, чем тогда, когда все крутится только вокруг тебя и твоей жизни, теперь есть что-то более важное. К этому нужно привыкнуть, но это невероятно», — признается Жизель, которая играючи (по крайней мере, так это выглядит) совмещает работу с материнством. В декабре 2012 года звездное семейство вновь увеличилось — на свет появилась дочь, которую назвали Вивиан. И все бы хорошо, если бы вскоре пресса крепко не взялась за брак Жизель и Тома.

Том-командир

Начиная с 2013-го в СМИ стали регулярно появляться сообщения о проблемах в отношениях знаменитостей и даже заявления, что их брак под угрозой. К чести самих Брэди и Бюндхен, они долгое время не комментировали эти слухи. И только когда все более-менее улеглось, Жизель решила сказать на эту тему несколько слов. Она признала, что у них с Томом было «несколько очень непростых периодов». «Мне кажется, в такие моменты ты и понимаешь, кто твой друг. Могу сказать, что мы всегда поддерживали друг друга, и уверена, что это самое главное —поддержка и любовь», — заявила Бюндхен. И даже слегка приоткрыла завесу тайны: «Том очень хороший, но ему важно командовать. Я же предпочитаю договариваться».В какой-то степени то же подтвердил и сам Брэди. Рассуждая о возможном конце спортивной карьеры, он сказал: «Если бы решала жена, я бы бросил спорт прямо сейчас. Вчера Жизель трижды меня уговаривала. А я ответил: «Очень жаль, но чувствую, что еще могу поиграть».

Заботливая и любящая

Лучше всего свою семейную жизнь Том описал совсем недавно, пару недель назад. «Она рядом со мной каждый день. Мы ежедневно вместе возвращаемся домой, ложимся каждую ночь в одну и ту же постель. Она знает, когда мне больно, когда я устал, она знает, когда я получил сильный удар», —признался спортсмен. И сказал главное: «Она — заботливая и любящая жена». «Я никогда не хотела быть одной из тех, кто и в тридцать умеет только ходить по подиуму и позировать. Я хочу сделать все возможное, а потом начать новую главу моей жизни», — объясняла как-то давно свою жизненную стратегию Жизель. И у нее получилось. Причем дважды: она стала женой, обрела семейное счастье и продолжила крайне успешную карьеру. «С тех пор ты продолжаешь заставлять меня смеяться. С годовщиной, любовь всей моей жизни», — так поздравил Том Жизель в феврале этого года с 8-летием их брака. Если женщина способна рассмешить мужчину — это действительно любовь на всю жизнь.