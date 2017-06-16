Малышка на миллион: как прошел день рождения Норт Уэст

Норт Уэст, настоящей иконе стиля в возрастной категории до 5 лет и «мини-копии» Ким Кардашьян, исполнилось четыре года. Если в прошлый день рождения Норт Уэст гуляла с семьей по Диснейлэнду в кружевных ушках Микки Мауса, то в этот раз все прошло скромнее. Проснулась девочка дома в окружении сотен воздушных шаров, получила в подарок тиару и двух щенят от тети Кортни Кардашьян (неясно, навсегда или на день), а на ужин с гигантским тортом малышку отвели, как предполагают СМИ, в сетевой ресторан Chuck E. Cheese. Все семейство Кардашьян транслировало праздник в Snapchat и выкладывало в соцсети трогательные посты: Крис Дженнер сделала коллаж, а Ким Кардашьян записала видео с признание в любви.