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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

16 июня 2017

Малышка на миллион: как прошел день рождения Норт Уэст

Дочери Ким Кардашьян и Канье Уэста исполнилось четыре года

Норт Уэст, настоящей иконе стиля в возрастной категории до 5 лет и «мини-копии» Ким Кардашьян, исполнилось четыре года. Если в прошлый день рождения Норт Уэст гуляла с семьей по Диснейлэнду в кружевных ушках Микки Мауса, то в этот раз все прошло скромнее. Проснулась девочка дома в окружении сотен воздушных шаров, получила в подарок тиару и двух щенят от тети Кортни Кардашьян (неясно, навсегда или на день), а на ужин с гигантским тортом малышку отвели, как предполагают СМИ, в сетевой ресторан Chuck E. Cheese. Все семейство Кардашьян транслировало праздник в Snapchat и выкладывало в соцсети трогательные посты: Крис Дженнер сделала коллаж, а Ким Кардашьян записала видео с признание в любви.

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