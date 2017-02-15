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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

15 февраля 2017

Максим Виторган поделился секретами семейного счастья с Ксенией Собчак

Актер рассказал, как им с женой удается сохранить гармонию в отношениях

Уже четыре года Ксения Собчак и Максим Виторган с успехом опровергают все прогнозы скептиков, прочивших стремительно поженившимся возлюбленным скорый развод. Знаменитости не только не развелись, но и в ноябре 2016 года впервые стали родителями – у пары родился сын Платон. По слухам, с рождением ребенка взрывной характер телеведущей стал мягче. Несмотря на это поклонники звезд продолжают обсуждать якобы существующие проблемы в браке знаменитостей, основанные на том, что Ксения более успешна в карьере.

Виторган настаивает, что статус жены, успевающей реализовываться в нескольких ипостасях: как ресторатор, журналист и ведущая, никак не влияет на их семейное счастье. По словам актера, недавно давшего откровенное интервью, секрет его гармоничных отношений с женой в том, что они заняты в разных областях и каждый из них добился признания в профессии. «Надо просто делать свое дело – для мужчины это очень важно. Не зарабатывать деньги, а именно делать дело. Ксения даже если бы хотела мне что-то предъявить, какие-то материальные претензии, она бы не смогла. Потому что мой ответ всегда прост: я делаю свое дело, я – актер и этим зарабатываю на жизнь. У меня так, ты можешь жить со мной в этот момент или не жить – это твое решение».

Напомним, что 1 февраля актеры отметили четырехлетие бракосочетания, ставшего в 2013 году сюрпризом для всех знакомых и близких, приглашенных на церемонию. 18 ноября 2016 года у пары родился сын Платон – первый ребенок для Ксении и третий – для Максима.

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