Максим Виторган поделился секретами семейного счастья с Ксенией Собчак

Уже четыре года Ксения Собчак и Максим Виторган с успехом опровергают все прогнозы скептиков, прочивших стремительно поженившимся возлюбленным скорый развод. Знаменитости не только не развелись, но и в ноябре 2016 года впервые стали родителями – у пары родился сын Платон. По слухам, с рождением ребенка взрывной характер телеведущей стал мягче. Несмотря на это поклонники звезд продолжают обсуждать якобы существующие проблемы в браке знаменитостей, основанные на том, что Ксения более успешна в карьере.

Виторган настаивает, что статус жены, успевающей реализовываться в нескольких ипостасях: как ресторатор, журналист и ведущая, никак не влияет на их семейное счастье. По словам актера, недавно давшего откровенное интервью, секрет его гармоничных отношений с женой в том, что они заняты в разных областях и каждый из них добился признания в профессии. «Надо просто делать свое дело – для мужчины это очень важно. Не зарабатывать деньги, а именно делать дело. Ксения даже если бы хотела мне что-то предъявить, какие-то материальные претензии, она бы не смогла. Потому что мой ответ всегда прост: я делаю свое дело, я – актер и этим зарабатываю на жизнь. У меня так, ты можешь жить со мной в этот момент или не жить – это твое решение».