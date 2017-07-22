Летние месяцы Ксения Собчак и Максим Виторган проводят в разъездах. Не успев вернуться из Испании, супруги отправились в Юрмалу - в обоих путешествиях вместе с парой принимал активное участие и 8-месячный Платон. Примечательно, что мальчик стал все чаще появляться на страницах Instagram своих звездных родителей, которые предусмотрительно выкладывают только те кадры, на которых не видно лица их сына.

Последнее видео в ленте Instagram Максима Виторган - спортивная тренировка на свежем воздухе с детьми: Полиной, Даниилом и Платоном. В то время, как старшие члены семьи активно делали комплекс упражнений на пресс, 8-месячный малыш самостоятельно лежал на пледе, с интересом наблюдая за происходящим.