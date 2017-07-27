Маколей Калкин изменился до неузнаваемости

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Звезда фильма «Один дома» кардинально сменил имидж
Актер Маколей Калкин прославился, еще будучи ребенком: в 10 лет он снялся в знаменитом новогоднем фильме «Один дома», который и сделал его звездой. Однако с возрастом ему так и не удалось добиться успеха — после нескольких малобюджетных фильмов и спектаклей Калкин решил уйти из кинематографа в музыкальный бизнес и организовал собственную рок-группу The Pizza Underground, которая также не смогла стать популярной.
Кадр из фильма «Один дома», 1990 год
Неудачи в карьере отразились на внешнем виде Маколея: поклонники перестали узнавать актера. Недавно актер решил сменить имидж, сделал короткую аккуратную стрижку и стал носить очки.
Маколей Калкин в 2014 годуФОТО
Маколей Калкин в 2017 году
По мнению прессы и фанатов актера, такой эксперимент пошел ему на пользу. В СМИ считают, что поработать над внешностью и изменить прическу его заставил новый роман — возлюбленной Маколея Калкина называют актрису Бренду Сонг.