Маколей Калкин изменился до неузнаваемости

Актер Маколей Калкин прославился, еще будучи ребенком: в 10 лет он снялся в знаменитом новогоднем фильме «Один дома», который и сделал его звездой. Однако с возрастом ему так и не удалось добиться успеха — после нескольких малобюджетных фильмов и спектаклей Калкин решил уйти из кинематографа в музыкальный бизнес и организовал собственную рок-группу The Pizza Underground, которая также не смогла стать популярной.