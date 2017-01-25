Мадонна усыновит еще двух детей из Малави

Кажется, в семье Мадонны скоро грядет пополнение. 58-летня певица уже подала прошение об опеке над двумя малышами из Малави. Известно, что дело звезды находится в процессе рассмотрения и, вероятнее всего, получит положительный исход.

Напомним, что Мадонна уже воспитывает двоих детей из небольшого государства в Восточной Африке. В 2008 году Мадонна усыновила мальчика Дэвида Банду, а в 2009 — девочку Мерси Джеймс. Вместе с детьми певица часто посещает их родную страну, чтобы максимально сохранить их связь с народом и культурой.

Также у знаменитости есть двое родных детей: 20-летняя Лурдес и 16-летний Рокко. И если старшая дочь уже не находится под опекой матери и последние годы живет отдельно, сын певицы не раз признавался, что не хочет иметь ничего общего с эксцентричной певицей. В сентябре Мадонна проиграла суд по делу об опеке над Рокко, после чего мальчик остался жить с отцом Гаем Ричи и его новой семьей в Лондоне.