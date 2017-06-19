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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

19 июня 2017

Мадонна поздравила себя с Днем отца

«Нужно признать, что я и мамочка, и папочка», — написала певица в Instagram

Вчера, как и обычно в третье воскресенье июня, американцы отмечали День отца. Однако для многих этот праздник — лишь напоминание о том, что они выросли без родителей или в неполной семье. По официальной статистике, около 23 процентов американских детей воспитываются только матерью. На эту тему высказалась в Instagram Мадонна, мать шестерых детей: у певицы двое родных и четверо приемных. Она опубликовала коллаж, на котором изображены ее малыши (Стелла, Эстер, Дэвид, Мерси, Лурдес и Рокко, которого воспитывает бывший муж Мадонны Гай Риччи), и подпись к нему: «Желаю себе чудесного Дня отца! Давайте это признаем, я для своих детей и мамочка, и папочка. И мне без разницы, что пишут об этом в газетах».

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