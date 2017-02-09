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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

09 февраля 2017

Мадонна показала первые фото приемных девочек-близнецов

Певица выложила в Instagram снимки удочеренных ею близняшек Эстер и Стеллы

В конце января 58-летняя Мадонна подала прошение об усыновлении двоих детей из Малави. Вчера представители певицы подтвердили, что органы опеки разрешили ей взять на воспитание двух девочек-близняшек — Эстер и Стеллу. Позже Мадонна лично поделилась с поклонниками радостной новостью, выложив в Instagram свою фотографию с малышками.

«Теперь я могу официально подтвердить, что закончила процесс удочерения сестер-близнецов из Малави. Я очень счастлива, что теперь они являются частью нашей семьи. Я благодарна всем, кто участвовал в этом процессе, и прошу СМИ уважать нашу частную жизнь в период адаптации. Спасибо моим друзьям, семье и команде за всю поддержку и любовь!», — подписала снимок певица.

С близняшками певица познакомилась полгода назад во время гуманитарной поездки в Малави. Интересно, что сначала Мадонна опровергла слухи о пополнении в семье. Так же, кстати, поступила и Сандра Буллок, когда в декабре 2015 года удочерила девочку Лайлу.

Мадонна с дочерью Чифундо и сыном Джеймсом

Мадонна с дочерью Чифундо и сыном Джеймсом

Мадонна с дочерью Лурдес

Мадонна с дочерью Лурдес

Мадонна с сыном Рокко

Мадонна с сыном Рокко

У Мадонны уже есть двое приемных детей. Мальчика Дэвида Банду она взяла на воспитание 9 лет назад в том же приюте, в котором раньше жили Эстер и Стелла. В 2009-м Мадонна также удочерила девочку Чифундо Мерси Джеймс. Кроме того, у 58-летней певицы есть дочь Лурдес Леон от кубинского фитнес-тренера Карлоса Леона и сын Рокко от режиссера Гая Ричи.

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Звезды, у которых есть приемные дети

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