Мадонна опубликовала фото без макияжа

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Певица удивила поклонников внешним видом
В августе Мадонне исполнится 59 лет, однако артистка по-прежнему не боится быть с публикой самой собой. Накануне в аккаунте певицы в Instagram появился откровенный снимок — селфи Мадонны без макияжа. «Supreme», — подписала артистка это фото, имея в виду худи этой марки, в котором позировала. Пост собрал не слишком много лайков, зато вызвал бурную дискуссию — более 2000 комментариев. Пользователи разошлись во мнениях: одни выражали искреннее восхищение смелостью певицы, не испугавшейся показать свое настоящее лицо, другие откровенно критиковали.
Впрочем, вряд ли чужие мнения могут повлиять на саму певицу. У Мадонны сейчас очередной роман — с португальцем Кевином Сампайо, который младше ее на 28 лет.
Кевин СампайоФОТО