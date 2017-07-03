Мадонна опубликовала фото без макияжа

В августе Мадонне исполнится 59 лет, однако артистка по-прежнему не боится быть с публикой самой собой. Накануне в аккаунте певицы в Instagram появился откровенный снимок — селфи Мадонны без макияжа. «Supreme», — подписала артистка это фото, имея в виду худи этой марки, в котором позировала. Пост собрал не слишком много лайков, зато вызвал бурную дискуссию — более 2000 комментариев. Пользователи разошлись во мнениях: одни выражали искреннее восхищение смелостью певицы, не испугавшейся показать свое настоящее лицо, другие откровенно критиковали.