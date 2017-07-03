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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    03 июля 2017

    Мадонна опубликовала фото без макияжа

    Певица удивила поклонников внешним видом

    В августе Мадонне исполнится 59 лет, однако артистка по-прежнему не боится быть с публикой самой собой. Накануне в аккаунте певицы в Instagram появился откровенный снимок — селфи Мадонны без макияжа. «Supreme», — подписала артистка это фото, имея в виду худи этой марки, в котором позировала. Пост собрал не слишком много лайков, зато вызвал бурную дискуссию — более 2000 комментариев. Пользователи разошлись во мнениях: одни выражали искреннее восхищение смелостью певицы, не испугавшейся показать свое настоящее лицо, другие откровенно критиковали.

    Впрочем, вряд ли чужие мнения могут повлиять на саму певицу. У Мадонны сейчас очередной роман — с португальцем Кевином Сампайо, который младше ее на 28 лет.

    Мадонна с макияжем
    Кевин Сампайо

    Кевин Сампайо

    ФОТОInstagram, Getty Images

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