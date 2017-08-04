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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    04 августа 2017Кузьмичев Игорь

    M&M: удивительные факты о Меган Маркл

    Главное, что нужно знать о девушке принца Гарри

    Сегодня актрисе Меган Маркл исполняется 35. Впрочем, настоящая известность пришла к Меган не благодаря сериалу «Форс-мажоры», а ее роману с британским принцем Гарри. ‪ELLE‬ выбрал все самое интересное о девушке, у которой все шансы пополнить королевскую семью.

    Меган Маркл

    Полное имя актрисы — Рэйчел Меган Маркл. Кстати, ее героиню в сериале «Форс-мажоры» также зовут Рэйчел. Это вышло случайно: с именем персонажа создатели сериала определились задолго до кастинга.

    «Форс-мажоры»

    «Форс-мажоры»

    BBC будет снимать фильм о Меган. Новость пришла в конце июня. Документальный проект под названием Meet the Markles расскажет о жизни актрисы и подруги принца, туда войдут беседы с близкими и родными Меган. «Она сейчас в центре всеобщего внимания. Ее жизнь интересна многим, так что мы тщательно изучим прошлое Меган, соберем все самое важное о ее семье», — приводили СМИ слова источника. Отмечается также, что в сериале довольно много места будет отведено истории первого брака актрисы.

    Меган — дитя смешанного брака: ее мать темнокожая, а отец белый. Сама она характеризует себя как этнического хамелеона. В свое время это было серьезной проблемой для нее как актрисы: «Я недостаточно темная для ролей негритянок и недостаточно светлая для ролей белых».Недавно в своей колонке для ELLE (!) она коснулась этой темы: «Мое смешанное наследие создало серую зону для моей идентификации, дав возможность понимать, что происходит по обе стороны баррикад. И я сделала вывод, что нужно использовать это по максимуму».

    Меган Маркл

    Маркл очень ратует за права женщин. В 11-летнем возрасте, возмутившись рекламой мыла, в которой утверждалось, что женщина должна реализовывать себя на кухне, будущая актриса написала письмо Хиллари Клинтон. Это подействовало: производителя злосчастного мыла вынудили скорректировать рекламную кампанию.

    Летом актриса приняла участие в британском телешоу, где ей задавали вопросы на знание английских традиций. Из 15 вопросов Меган правильно ответила только на 4. Она не смогла назвать национальный символ Великобритании (льва) и любимую пасту англичан (мармайт).

    Меган — хозяйка двух псов, взятых из приюта. Собак зовут Богарт и Гай.

    Собаки Меган Маркл

    Мама актрисы — профессиональный инструктор по йоге, так что неудивительно, что Меган, что называется, встала в позу уже в семь лет. С тех пор йога — одно из ее главных увлечений.

    Кроме йоги, Маркл увлечена приготовлением еды. Несколько лет назад она запустила интернет-проект thetig.com, посвященный лайфстайлу.

    Меган любит не только готовить, но и есть. Она следит за своим рационом, однако с легкостью может позволить себе вечер с тарелкой пасты. Впрочем, как Меган сама шутит, всем лучшим блюдам мира она предпочтет бокал красного вина.

    Меган Маркл фото

    Отец актрисы — оператор, на счету которого множество известных телешоу. «Я выросла за кулисами съемок мыльных опер в окружении знаменитостей. Тогда мне казалось, что я нахожусь в гостях у Вилли Вонки на его шоколадной фабрике», — вспоминала Меган позже. Очевидно, что карьера Меган не могла начаться нигде, кроме как на ТВ. В 2002-м, когда ей было 20 с небольшим, она дебютировала в эпизоде «Главного госпиталя». На счету Маркл также работы в лентах «Место преступления» и «Касл».

    Меган активно занимается благотворительностью. В прошлом году она стала представлять благотворительную организацию World Vision Canada, чья цель — развитие образования, здравоохранения и улучшение питания детей. В качестве посла World Vision Canada актриса посетила Руанду, помогая продвигать кампанию «Чистая вода». Меган также сотрудничала с HeforShe, гендерным проектом ООН.«Я никогда не хотела быть дамой, которая тратит время на приемы и светские обеды. Я хотела быть женщиной, которая работает», — писала она на своем сайте.

    Меган Маркл благотворительность

    Родители зовут ее Flower, друзья — Мег или M&M.

    В ноябре прошлого года Меган пришлось понервничать. Сводная сестра актрисы, Саманта Грант, дала большое интервью, рассказав подробности их семейной жизни и дав характеристику новой подруге принца Гарри. В 2008-м Саманте был поставлен диагноз «рассеянный склероз», и вскоре, по ее словам, она, «прикованная к инвалидному креслу, начала тяготить» сестру. «Чем выше она поднималась в Голливуде, тем меньше делилась со мной своими мыслями и чувствами», — утверждала Грант. Меган, по ее словам, всегда хотела славы, мечтала о Голливуде, мечтала быть принцессой. «Она обожала смотреть передачи про британскую королевскую семью, и, кстати, ей всегда — по крайней мере раньше — больше нравился Уильям, а не Гарри», — сказала сводная сестра актрисы. Карьера и обустройство личной жизни по максимуму — это приоритеты Меган, проблемы семьи ее не интересуют, утверждала Саманта. Родственники Маркл испытывают серьезные финансовые трудности: отец недавно объявил о банкротстве, на нем висит долг. Мама знаменитости (с отцом Меган они живут раздельно) — также банкрот, есть сложности и у брата. Все это совершенно не заботит Меган, гонорар которой за один эпизод «Форс-мажоров» легко мог бы решить проблемы близких, говорила Грант. Сама Меган от комментариев воздержалась.

    Принц Гарри и Меган Маркл

    Принц Гарри и Меган Маркл

    ФОТОLEGION-MEDIA.RU, Getty Images, Instagram

    В 2004 году Меган начала встречаться с продюсером Тревором Энджелсоном. Семь лет спустя пара поженилась на Ямайке, но брак продлился только два года. Затем у актрисы начался роман с поваром из Торонто Кори Витьелло. «Лучшая профессия для мужчины — это шеф-повар», —заявляла тогда Меган. Но все меняется, и в мае прошлого года эти отношения закончились. В том же месяце Меган познакомилась со своим нынешним бойфрендом, принцем Гарри. Теперь у Маркл новый идеал — британские мужчины. «Обожаю стиль английских парней. Я-то сама из Лос-Анджелеса, где круглый год все ходят в шлепанцах. А в мужчине, укутанном в шарф, есть что-то притягательное».

    Кроме йоги, борьбы за права женщин и детей, Меган увлекается каллиграфией. Раньше, когда актерство не слишком ее кормило, она даже зарабатывала на своем умении красиво писать — оформляла поздравительные открытки. Меган готовила приглашения на свадьбу Робина Тика (это было в 2005-м) и работала на Dolce & Gabbana, отправляя поздравления знаменитостям от бренда.

    Меган активно присутствует в соцсетях. На ее микроблог в Twitter подписано 377 000 человек, армия подписчиков Instagram актрисы — 1,7 миллионов.

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