Люк Бессон представит в Москве самый дорогой фильм в истории Франции

Презентация картины состоится в следующий четверг, 27 июля, в одном из лучших залов столицы «Барвиха Luxury Village». В широкий прокат фильм выйдет двумя неделями позже, 10 августа.

Французский режиссер Люк Бессон собирается приехать в Москву, чтобы лично представить российской аудитории свой новый фильм «Валериан и город тысячи планет». Это самый масштабный и самый дорогой проект в истории французского кино, его бюджет составил 197 миллионов евро.

В основу сюжета киноленты легла серия комиксов французского писателя Пьера Кристена, а также иллюстратора Жан-Клода Мезье. Действие картины происходит в далеком будущем. Два космических спец-агента Валериан и Лорелин по долгу службы отправляются на планету Альфа, где живут тысячи существ из разных уголков галактики. Там агенты стали невольными участниками межгалактического заговора.

Главные роли в фильме исполнили Кара Делевинь и Дэйн ДеХаан, в съемках также участвовали Клайв Оуэн, Итан Хоук, Джон Гудман и певица Рианна.

Кинорежиссёр и его компания EuropaCorp с нетерпением ждут мировую премьеру фильма, на который возлагают большие надежды. По признанию Люка, после того как зритель увидит «Валериан и город тысячи планет», «Пятый элемент» будет казаться репетицией, а «Люси» тизером.