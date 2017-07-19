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    19 июля 2017

    Люк Бессон представит в Москве самый дорогой фильм в истории Франции

    Презентация пройдёт 27 июля, в одном из лучших залов столицы «Барвиха Luxury Village»

    Французский режиссер Люк Бессон собирается приехать в Москву, чтобы лично представить российской аудитории свой новый фильм «Валериан и город тысячи планет». Это самый масштабный и самый дорогой проект в истории французского кино, его бюджет составил 197 миллионов евро.

    Презентация картины состоится в следующий четверг, 27 июля, в одном из лучших залов столицы «Барвиха Luxury Village». В широкий прокат фильм выйдет двумя неделями позже, 10 августа.

    Презентация фильма «Валериан и город тысячи планет»ФОТОGetty Images

    В основу сюжета киноленты легла серия комиксов французского писателя Пьера Кристена, а также иллюстратора Жан-Клода Мезье. Действие картины происходит в далеком будущем. Два космических спец-агента Валериан и Лорелин по долгу службы отправляются на планету Альфа, где живут тысячи существ из разных уголков галактики. Там агенты стали невольными участниками межгалактического заговора.

    Главные роли в фильме исполнили Кара Делевинь и Дэйн ДеХаан, в съемках также участвовали Клайв Оуэн, Итан Хоук, Джон Гудман и певица Рианна.

    Кинорежиссёр и его компания EuropaCorp с нетерпением ждут мировую премьеру фильма, на который возлагают большие надежды. По признанию Люка, после того как зритель увидит «Валериан и город тысячи планет», «Пятый элемент» будет казаться репетицией, а «Люси» тизером.


    Презентация фильма «Валериан и город тысячи планет»

    Премьера фильма «Валериан и город тысячи планет» в Голливуде

    ФОТОGetty Images
    Презентация фильма «Валериан и город тысячи планет»

    Люк Бессон и главный актерский состав фильма «Валериан и город тысячи планет»

    ФОТОGetty Images

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