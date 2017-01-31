Любимые женщины Джастина Тимберлейка

Сегодня сладкоголосый красавец Джастин Тимберлейк отмечает 36-й день рождения. На счету певца четыре сольных альбома, восемнадцать фильмов, девять премий «Грэмми» и миллионы разбитых девичьих сердец по обе стороны Атлантики. В честь этого события ELLE решил вспомнить женщин, которые вдохновляли исполнителя на протяжении всей его творческой карьеры.

Ферги

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Первые «взрослые» отношения у Джастина случились в 16-летнем возрасте, когда он познакомился с коллегой по музыкальному цеху, начинающей (тогда еще) вокалисткой Ферги. И пусть она была старше певца на шесть лет — это не помешало исполнителю влюбиться в нее без памяти. Правда, как это часто случается с отношениями в юности, их роман был страстным, но непродолжительным: пара рассталась всего лишь через пару месяцев после знакомства.

Бритни Спирс

В романе с поп-принцессой все было как в классической сказке: они знали друг друга с детства, потом, всерьез увлекшись карьерой, потерялись, а встретившись вновь, не смогли противостоять нахлынувшим чувствам. Этот роман продлился три года и, как всем казалось, должен был закончиться свадьбой. Но не тут-то было. Музыканты расстались, так и не дав своим поклонникам повод пустить скупую слезу умиления в честь того, что эта красивая история закончилась хэппи-эндом.

Дженна Дуан

После расставания с Бритни музыкант увлекся девушкой из своей подтанцовки, которая затем по случайному стечению обстоятельств прошла кастинг на главную роль в фильме «Шаг вперед», а там уж встретила своего будущего мужа Ченнинга Татума. Окончание этой истории вы все хорошо знаете: с 2009 года Дженна носит двойную фамилию Дуан-Татум и воспитывает сейчас на пару с «Супер-Майком» двухгодовалую дочь Эверли. А Джастин после неудавшегося романа, снова поменял свой статус на «свободен».

Алисса Милано

Зачарованный магией американки итальянского происхождения, Джастин провел с Алиссой жаркое лето 2002 года. Но, видимо, ее чар все же не хватило для того, чтобы привязать музыканта надолго: спустя всего три месяца пара распалась.

Кэмерон Диас

Как и в прошлых отношениях (Милано была старше певца на девять лет), Джастин снова выбрал себе на роль возлюбленной девушку постарше. На этот раз ей стала одна из самых обаятельных актрис Голливуда Кэмерон Диас. Судя по тому, что музыкант проводил почти все свободное время со своей новой избранницей и даже познакомил ее с мамой, Тимберлейк был настроен вполне серьезно. Вот только, к большому сожалению фанатов, пара все же не смогла сохранить отношения: в 2006 году Кэмерон и Джастин объявили о расставании.

Скарлетт Йоханссон

Никого не удивило, что после того как одна из самых желанных женщин современности Скарлетт Йоханссон снялась в клипе певца What Goes Around… Comes Around, в прессе поползли слухи об их романе. Но никаких доказательств этой связи так и не появилось — правда, не было и опровержений.

Джессика Бил