Любимые женщины Джастина Тимберлейка

Никого не удивило, что после того как одна из самых желанных женщин современности Скарлетт Йоханссон снялась в клипе певца What Goes Around… Comes Around, в прессе поползли слухи об их романе. Но никаких доказательств этой связи так и не появилось — правда, не было и опровержений.