Лучшие подруги: 61-летняя Крис Дженнер и 59-летняя Мелани Гриффит?

«В Голливуде нет дружбы», — много лет твердят таблоиды, то и дело рассказывая о предательствах за кулисами самых престижных премий. Но Крис Дженнер и Мелани Гриффит готовы развеять этот миф — звезды дружат почти полжизни, хотя немногие знают об этом.

В день рождения Хлои Кардашьян Мелани выложила совместное фото с Крис, написав на нем: «С днем рождения, Коко», — так Хлои зовут самые близкие родственники и друзья.

Оказывается, актриса и телезвезда подружились еще в юности и вместе переживали самые важные моменты. Так, например, когда Гриффит развелась с Антонио Бандерасом после 18 лет совместной жизни, Крис взяла на себя роль свахи и пыталась познакомить Мелани с кем-нибудь. А еще подруги вместе ходят к косметологам и обращаются к пластическим хирургам, если это необходимо. «Она — одна из самых важных людей в моей жизни», — призналась в одном из интервью Гриффит и добавила, что до встречи с Дженнер не верила в женскую дружбу. А Крис, в свою очередь, нашла в Мелани поддержку, когда решила запустить шоу «Семейство Кардашьян», выступив его главным продюсером.