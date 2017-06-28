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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

28 июня 2017

Лучшие подруги: 61-летняя Крис Дженнер и 59-летняя Мелани Гриффит?

Все о крепкой дружбе телезвезды и голливудской актрисы

«В Голливуде нет дружбы», — много лет твердят таблоиды, то и дело рассказывая о предательствах за кулисами самых престижных премий. Но Крис Дженнер и Мелани Гриффит готовы развеять этот миф — звезды дружат почти полжизни, хотя немногие знают об этом.

В день рождения Хлои Кардашьян Мелани выложила совместное фото с Крис, написав на нем: «С днем рождения, Коко», — так Хлои зовут самые близкие родственники и друзья.

Оказывается, актриса и телезвезда подружились еще в юности и вместе переживали самые важные моменты. Так, например, когда Гриффит развелась с Антонио Бандерасом после 18 лет совместной жизни, Крис взяла на себя роль свахи и пыталась познакомить Мелани с кем-нибудь. А еще подруги вместе ходят к косметологам и обращаются к пластическим хирургам, если это необходимо. «Она — одна из самых важных людей в моей жизни», — призналась в одном из интервью Гриффит и добавила, что до встречи с Дженнер не верила в женскую дружбу. А Крис, в свою очередь, нашла в Мелани поддержку, когда решила запустить шоу «Семейство Кардашьян», выступив его главным продюсером.

Мелани Гриффит и Крис Дженнер
Мелани Гриффит и Крис Дженнер

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