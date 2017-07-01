Лионель Месси и Антонелла Рокуццо поженились

Церемония, на которую съехалось более 260 гостей, прошла в роскошном гостиничном комплексе Hotel Casino Pullman City Center. Территорию охраняли около 300 полицейских.

Платье невесты было сшито на заказ и доставлено из Барселоны в сопровождении двух охранников. Длинный шлейф и необычная кружевная спина стали главными элементами подвенечного наряда Rosa Clara.

Напомним, что 30-летний нападающий футбольного клуба «Барселона» и капитан национальной сборной Аргентины и 29-летняя модель вместе уже более 10 лет, при это молодожены знакомы еще с детства — Рокуццо является сестрой одного из ближайших друзей спортсмена. У пары есть двое сыновей: 4-летний Тьяго и годовалый Матео.