Сексуальный гороскоп на июнь sex-прогноз
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Звезды

    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    01 июля 2017

    Лионель Месси и Антонелла Рокуццо поженились

    Как прошла роскошная свадьба одного из самых высокооплачиваемых футболистов?

    Вечером 30 июня в аргентинском городе Росарио состоялось грандиозное событие — свадьба звезды футбола Лионеля Месси и его давней возлюбленной Антонеллы Рокуццо.

    Церемония, на которую съехалось более 260 гостей, прошла в роскошном гостиничном комплексе Hotel Casino Pullman City Center. Территорию охраняли около 300 полицейских.

    Лионель Месси и Антонелла Рокуццо
    Лионель Месси и Антонелла Рокуццо

    Платье невесты было сшито на заказ и доставлено из Барселоны в сопровождении двух охранников. Длинный шлейф и необычная кружевная спина стали главными элементами подвенечного наряда Rosa Clara.

    Напомним, что 30-летний нападающий футбольного клуба «Барселона» и капитан национальной сборной Аргентины и 29-летняя модель вместе уже более 10 лет, при это молодожены знакомы еще с детства — Рокуццо является сестрой одного из ближайших друзей спортсмена. У пары есть двое сыновей: 4-летний Тьяго и годовалый Матео.

    Лионель Месси и Антонелла Рокуццо
    Лионель Месси и Антонелла Рокуццо
    Лионель Месси и Антонелла Рокуццо
    Лионель Месси и Антонелла Рокуццо

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз