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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

09 января 2017

Линдси Лохан удалила все фото в своем Instagram

Актриса решила начать новую жизнь

Как известно, начало года — отличный повод забыть о прошлом и начать жизнь с чистого листа. На днях Линдси Лохан в очередной раз это подтвердила. В частности, актриса решила удалить все свои предыдущие публикации из Instagram. В одном из недавних интервью бывшая возлюбленная Егора Тарабасова призналась: «Я очень рада, что в моей жизни наконец-то началась новая глава!».

Instagram Линдси Лохан

По словам инсайдеров, сейчас звезда фильма «Чумовая пятница» и правда очень счастлива: «Линдси расцвела! Правда, мы не можем сказать причину ее преображения, но поверьте, скоро вы все узнаете», — заверил один из близких друзей актрисы.

Напомним, до недавнего времени Лохан с завидной регулярностью публиковала в своем Instagram фотографии, сопровождая их провокационными подписями.

Линдси Лохан

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