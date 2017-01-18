Линдси Лохан приняла ислам?

Интернет-пользователи и 6-миллионная аудитория подписчиков Линдси Лохан в Instagram поздравляют актрису с принятием мусульманской веры. Сама звезда не делала подобных заявлений, однако фолловеры пришли к выводу, что Лохан перешла в ислам после того, как удалила все фотографии из своего аккаунта, оставив в нем лишь традиционное мусульманское приветствие «Алейкум салам». Мусульманская часть поклонников актрисы решила, что такие перемены для звезды во благо и теперь она начнет новую жизнь. Нашлись и те пользователи, кто отказался верить в искренность намерений актрисы и посчитал, что ее аккаунт в соцсети просто взломали.