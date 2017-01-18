Линдси Лохан приняла ислам?

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Актриса удалила все фото из Instagram, оставив лишь мусульманское приветствие «Алейкум салам»
Интернет-пользователи и 6-миллионная аудитория подписчиков Линдси Лохан в Instagram поздравляют актрису с принятием мусульманской веры. Сама звезда не делала подобных заявлений, однако фолловеры пришли к выводу, что Лохан перешла в ислам после того, как удалила все фотографии из своего аккаунта, оставив в нем лишь традиционное мусульманское приветствие «Алейкум салам». Мусульманская часть поклонников актрисы решила, что такие перемены для звезды во благо и теперь она начнет новую жизнь. Нашлись и те пользователи, кто отказался верить в искренность намерений актрисы и посчитал, что ее аккаунт в соцсети просто взломали.
Линдси Лохан
К слову, ранее Линдси Лохан посещала с миссией мусульманские страны, после чего вскользь упоминала о намерении принять ислам. Впервые подобные слухи появились в 2015 году, когда актрису сфотографировали на прогулке по Бруклину с Кораном в руках. «Мои близкие друзья-мусульмане дали мне Коран, чтобы я училась. Это помогает мне найти себя, принять и понять многие вещи», — призналась Линдси во время свой поездки в Турцию.
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