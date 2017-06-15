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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

15 июня 2017

Лили-Роуз Депп поделилась откровенным снимком

18-летняя дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради опубликовала провокационное фото

Юная актриса и муза Карла Лагерфельда Лили-Роуз Депп часто удивляет поклонников своей смелостью: ее наряды всегда были одновременно сексуальны и женственны, а в интервью она старалась быть предельно откровенной. Вчера Лили-Роуз вновь поразила фанатов — девушка опубликовала на своей странице в Instagram первый откровенный снимок.

Лили-Роуз Депп
Лили-Роуз Депп

На фото Депп позирует топлес, прикрыв грудь ладонями. «Никаких линий загара, пожалуйста», — подписала провокационный кадр Лили-Роуз. Фотографию актрисы уже оценили больше 140 тысяч человек.

Напомним, что Лили-Роуз Депп впервые вышла в свет в апреле 2015 года на показе Chanel в Нью-Йорке, где ее заметил Карл Лагерфельд. За два года ей удалось построить головокружительную карьеру: она стала музой Chanel, сыграла молодую Айседору Дункан в ленте «Танцовщица» и сестру героини Натали Портман в картине «Планетариум».

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