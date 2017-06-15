Лили-Роуз Депп поделилась откровенным снимком

Юная актриса и муза Карла Лагерфельда Лили-Роуз Депп часто удивляет поклонников своей смелостью: ее наряды всегда были одновременно сексуальны и женственны , а в интервью она старалась быть предельно откровенной. Вчера Лили-Роуз вновь поразила фанатов — девушка опубликовала на своей странице в Instagram первый откровенный снимок.

На фото Депп позирует топлес, прикрыв грудь ладонями. «Никаких линий загара, пожалуйста», — подписала провокационный кадр Лили-Роуз. Фотографию актрисы уже оценили больше 140 тысяч человек.

Напомним, что Лили-Роуз Депп впервые вышла в свет в апреле 2015 года на показе Chanel в Нью-Йорке, где ее заметил Карл Лагерфельд. За два года ей удалось построить головокружительную карьеру: она стала музой Chanel, сыграла молодую Айседору Дункан в ленте «Танцовщица» и сестру героини Натали Портман в картине «Планетариум».