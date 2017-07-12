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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    12 июля 2017

    Лили-Роуз Депп и ее бойфренд решили жить вместе

    Пара выбирает дом в Лос-Анджелесе

    Лили-Роуз Депп в конце мая исполнилось лишь 18, но она, похоже, подходит к романтическим отношениям серьезно. Последние два года дочь Джонни Деппа встречается с Эшем Стайместом, причем за все это время в таблоидах не было никакой информации о возможных изменах или нечестности влюбленных по отношению друг к другу. И вот теперь отношения Лили-Роуз и Эша выходят на следующий уровень — молодые люди намерены жить вместе. Накануне влюбленных видели выходящими из одного из домов в Лос-Анджелесе, сдающихся в аренду. Депп и Стайместа сопровождали агенты по недвижимости. Неизвестно, планирует ли пара покупать жилье или только снимать, но если роман Лили-Роуз и Эша будет развиваться и дальше такими темпами, не за горами и помолвка. Кстати, 26-летний Стаймест уже был женат, более того, в том браке у молодого человека родилась дочь Саммер, которой сейчас уже пять лет. Весной источники сообщали, что отношения Лили-Роуз с Эшем вызывают беспокойство Джонни Деппа, несмотря на заявления о полной свободе, которую он дает своим детям.

    Лили-Роуз Депп и Эш Стаймест

    Лили-Роуз Депп и Эш Стаймест

    Лили-Роуз Депп и Эш Стаймест фото бойфренд

    Напомним, о романе дочери Деппа и Эша Стайместа СМИ узнали в октябре 2015 года, когда пару несколько раз видели вместе на парижских улицах. Официальный выход в свет состоялся через полгода.

    Стаймест — модель, на его счету работы с Balenciaga; кроме того, он играет в группе Bones, и именно это занятие считает для себя самым важным.

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