Лили Коллинз: «Моя стройность — результат болезни»

В ленте «До костей» 27-летняя актриса играет художницу Эллен, которая вследствие эмоционального опустошения заболевает анорексией. Лечить ее берется славящийся своими нетрадиционными методами врач в исполнении Киану Ривза. По словам Коллинз, из-за ее опыта роль Эллен была для нее особенно драматичной. «В прошлом году я написала книгу «Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me» («Без фильтра: ни стыда, ни сожалений, только я»). Главу о своей проблеме я закончила за неделю до того, как получила сценарий. Для меня этот фильм стал способом рассказать свою историю и поднять тему, которая для многих молодых людей считается запретной», — пояснила Лили.