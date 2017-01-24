Лили Коллинз: «Моя стройность — результат болезни»

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Актриса рассказала, что в подростковом возрасте у нее были проблемы с пищевым поведением
Стройная фигура Лили Коллинз — предмет восхищения и зависти множества поклонниц актрисы. Однако в подростковом возрасте звезда испытывала серьезные проблемы с пищевым поведением. В этом она призналась на премьере фильма «До костей», которая прошла в рамках кинофестиваля «Сандэнс – 2017».
В ленте «До костей» 27-летняя актриса играет художницу Эллен, которая вследствие эмоционального опустошения заболевает анорексией. Лечить ее берется славящийся своими нетрадиционными методами врач в исполнении Киану Ривза. По словам Коллинз, из-за ее опыта роль Эллен была для нее особенно драматичной. «В прошлом году я написала книгу «Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me» («Без фильтра: ни стыда, ни сожалений, только я»). Главу о своей проблеме я закончила за неделю до того, как получила сценарий. Для меня этот фильм стал способом рассказать свою историю и поднять тему, которая для многих молодых людей считается запретной», — пояснила Лили.
Для роли актриса похудела примерно на десять килограммов. Коллинз делала это осознанно и под присмотром диетолога. «Мне также потребовалась эмоциональная подготовка, чтобы хотя бы частично вернуться к тому, что я когда-то пережила», — добавила актриса.
Кадр из фильма «До костей»ФОТО
В основу ленты «До костей» легла реальная история ее режиссера и сценариста Марти Ноксон. Дата выхода фильма в российский прокат пока неизвестна.
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