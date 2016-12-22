Личные письма принцессы Дианы будут проданы на аукционе

Личные вещи принцессы Дианы неоднократно становились ценным лотом на всевозможных аукционах. В январе 2017 года в Кембридже будет продана серия писем леди Ди к управляющему Букингемского дворца Сирилу Дикмену, который умер в 2012 году. Также на аукционе будут представлены рождественские открытки сэра Дикмена, лично подписанные для него королевой Елизаветой II, принцами Филиппом и Чарльзом. Сирил Дикмен 50 лет верно служил королевской семье и состоял в дружеских отношениях со многими членами монаршей четы.

Доверительные отношения связывали Сирила Дикмена и с принцессой Дианой. Именно ему она направила одно из первых писем спустя всего пару дней после рождения принца Гарри. Так, для продажи на аукционе будет доступно письмо, датированное 20-м сентября 1984 года. В нем леди Ди благодарит Сирила за присланную поздравительную открытку по случаю рождения младшего наследника. Рассказывает она и о реакции двухлетнего Уильяма на новорожденного брата: «Он буквально не отходит от его кроватки, не переставая обнимает и целует малыша, не подпуская к нему ни на шаг даже нас с Чарльзом».