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22 декабря 2016

Личные письма принцессы Дианы будут проданы на аукционе

Малоизвестные факты о королевской семье из личной переписки леди Ди

Личные вещи принцессы Дианы неоднократно становились ценным лотом на всевозможных аукционах. В январе 2017 года в Кембридже будет продана серия писем леди Ди к управляющему Букингемского дворца Сирилу Дикмену, который умер в 2012 году. Также на аукционе будут представлены рождественские открытки сэра Дикмена, лично подписанные для него королевой Елизаветой II, принцами Филиппом и Чарльзом. Сирил Дикмен 50 лет верно служил королевской семье и состоял в дружеских отношениях со многими членами монаршей четы.

Личные письма принцессы Дианы будут проданы на аукционе

Доверительные отношения связывали Сирила Дикмена и с принцессой Дианой. Именно ему она направила одно из первых писем спустя всего пару дней после рождения принца Гарри. Так, для продажи на аукционе будет доступно письмо, датированное 20-м сентября 1984 года. В нем леди Ди благодарит Сирила за присланную поздравительную открытку по случаю рождения младшего наследника. Рассказывает она и о реакции двухлетнего Уильяма на новорожденного брата: «Он буквально не отходит от его кроватки, не переставая обнимает и целует малыша, не подпуская к нему ни на шаг даже нас с Чарльзом».

Личные письма принцессы Дианы будут проданы на аукционе

Есть в архивах Сирила Дикмена и более поздние письма, например от 17 октября 1992 года: в нем принцесса Диана жалуется управляющему на скверный характер принца Гарри. По ее словам, у его святейшества серьезные проблемы в школе из-за неудовлетворительного поведения. Предполагается, что личные письма любимицы британского народа станут самым востребованным лотом на предстоящем рождественском аукционе.

Личные письма принцессы Дианы будут проданы на аукционе

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