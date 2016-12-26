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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

26 декабря 2016

Лиам Хемсворт сделал подарок Майли Сайрус на Рождество

Актер преподнес девушке очередное оригинальное украшение

Как мы помним, у Майли Сайрус непростые отношения с ювелирными изделиями: она не любит классические и вычурные украшения, отдавая предпочтение ироничным и ярким моделям. У Лиама Хемсворта, очевидно, другой вкус, и это даже служило поводом для размолвок пары. Однако известный актер не останавливается в своих попытках подобрать Майли такое украшение, которое понравилось бы им обоим. На Рождество молодой человек преподнес певице золотистые серьги в виде полумесяца, декорированные разноцветными камнями. Кажется, на этот раз Майли осталась довольна подарком, судя по фотографии в Instagram.

Отношения Лиама Хемсворта и Майли Сайрус после воссоединения развиваются исключительно в лучшую сторону: даже их семьи начали дружить между собой. Значит, расставание в данном случае пошло всем на пользу.

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