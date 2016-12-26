Лиам Хемсворт сделал подарок Майли Сайрус на Рождество

Как мы помним, у Майли Сайрус непростые отношения с ювелирными изделиями: она не любит классические и вычурные украшения, отдавая предпочтение ироничным и ярким моделям. У Лиама Хемсворта, очевидно, другой вкус, и это даже служило поводом для размолвок пары. Однако известный актер не останавливается в своих попытках подобрать Майли такое украшение, которое понравилось бы им обоим. На Рождество молодой человек преподнес певице золотистые серьги в виде полумесяца, декорированные разноцветными камнями. Кажется, на этот раз Майли осталась довольна подарком, судя по фотографии в Instagram.