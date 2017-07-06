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    06 июля 2017

    Летиция Каста показала обручальное кольцо

    Французская модель больше не скрывает брак с Луи Гаррелем

    Несколько недель назад французские СМИ сообщили, что Летиция Каста и Луи Гаррель тайно поженились. Церемония прошла на острове Корсика, где выросла модель, а среди гостей были лишь самые близкие родственники и друзья пары. Несмотря на то, что репортерам все же удалось сделать несколько снимков с бракосочетания, супруги до сих пор официально не подтвердили свой брак, однако за них это сделало обручальное кольцо Летиции. Заветное украшение на безымянном пальце модели заметили вчера на Неделе высокой моды в Париже, куда Каста приехала одна. Кольцо выполнено из белого золота и выглядит очень утонченно и скромно. Видимо, супруги не зря сделали выбор в пользу минимализма: с самого начала своих отношений они предпочитают скрывать личную жизнь.

    Летиция Каста
    Летиция Каста

    Напомним, о романе Луи Гарреля и Летиции Касты стало известно в мае 2015-го года, когда их впервые заметили за поцелуями на улицах Парижа. От первых отношений у Летиции есть 15-летняя дочь Сатина, а от второго гражданского брака —10-летний сын Орландо и 7-летняя дочь Атена. У Луи также есть 9-летняя приемная дочь Селин от бывшей возлюбленной Валери Бруни.

    Летиция Каста и Луи Гаррель
    Летиция Каста и Луи Гаррель

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