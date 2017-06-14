Летиция Каста и Луи Гаррель тайно поженились

Луи Гаррель, отмечающий сегодня свой день рождения, впервые встречает его в статусе мужа. Как стало известно накануне, в прошлую субботу 34-летний французский актер женился на модели Летиции Касте . Церемония бракосочетания была закрытой и не афишировалась, поэтому широкая публика узнала о событии только три дня спустя, хотя самые проворные папарацци все-таки смогли сделать несколько снимков.

Знаменитости устроили свадьбу на Корсике, на пляже городка Лумио, и такой выбор был неслучайным — в этих местах прошло детство невесты. Среди приглашенных, которых набралось не более сорока человек, были родные и друзья молодоженов, а также мэр Лумио Этьен Саццони. Главными на празднике оказались дети Летиции — 15-летняя Сатин (от отношений с фотографом Стефано Седнуи), 10-летний Орландо и 7-летняя Афина, чьим отцом является итальянский актер Стефано Аккорси.

И для Гарреля, и для Касты брак, заключенный 10 июня, стал первым, притом что у жениха также есть ребенок от гражданских отношений. Актер прожил около пяти лет с актрисой Валери Бруни Тедески (сестрой Карлы Бруни), с которой воспитывал удочеренную девочку из Сенегала, получившую имя Селин. Интересно, что и предыдущая подруга Луи Гарреля, и нынешняя жена старше его по возрасту: Валери Бруни на 17 лет, Летиция Каста — на 5 лет.

Напомним, что роман Гарреля и Касты стал достоянием СМИ в мае 2015 года, когда пару увидели вместе на парижских улицах.