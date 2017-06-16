Леонардо ДиКаприо вернул «Оскар»

Леонардо ДиКаприо был номинирован на «Оскар» пять раз, но заветную премию Американской академии кинематографических искусств и наук получил только однажды — в 2016 году за фильм «Выживший» . Однако в коллекции ДиКаприо была еще одна золотая статуэтка — компания Red Granite подарила актеру за съемки в фильме «Волк с Уолл-Стрит» тот «Оскар», который в 1955-м выиграл Марлон Брандо за роль в фильме «В порту». Недавно Лео пришлось передать эту премию полиции, которая уже год занимается делом против Red Granite.

Напомним, что с 2016 года власти США ведут расследование о незаконном финансировании проекта «Волк с Уолл-Стрит». По их данным, средства, затраченные на создание фильма, были похищены из государственного инвестиционного фонда Малайзии. ДиКаприо вызвался сотрудничать с полицией в рамках следствия.

Интересно, что за роль в ленте «Волк с Уолл-Стрит» Леонардо также был номинирован на «Оскар», но тогда награда ушла к Мэттью МакКонахи за картину «Далласский клуб покупателей».