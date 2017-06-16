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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

16 июня 2017

Леонардо ДиКаприо вернул «Оскар»

Актер отдал подаренную ему золотую статуэтку полиции

Леонардо ДиКаприо был номинирован на «Оскар» пять раз, но заветную премию Американской академии кинематографических искусств и наук получил только однажды — в 2016 году за фильм «Выживший». Однако в коллекции ДиКаприо была еще одна золотая статуэтка — компания Red Granite подарила актеру за съемки в фильме «Волк с Уолл-Стрит» тот «Оскар», который в 1955-м выиграл Марлон Брандо за роль в фильме «В порту». Недавно Лео пришлось передать эту премию полиции, которая уже год занимается делом против Red Granite.

Леонардо ДиКаприо с «Оскаром» в 2016 году

Леонардо ДиКаприо с «Оскаром» в 2016 году

ФОТОGetty Images
Марлон Брандо с «Оскаром» в 1955 году

Марлон Брандо с «Оскаром» в 1955 году

ФОТОGetty Images

Напомним, что с 2016 года власти США ведут расследование о незаконном финансировании проекта «Волк с Уолл-Стрит». По их данным, средства, затраченные на создание фильма, были похищены из государственного инвестиционного фонда Малайзии. ДиКаприо вызвался сотрудничать с полицией в рамках следствия.

Интересно, что за роль в ленте «Волк с Уолл-Стрит» Леонардо также был номинирован на «Оскар», но тогда награда ушла к Мэттью МакКонахи за картину «Далласский клуб покупателей».

Кадр из фильма «Волк с Уолл-Стрит»

Кадр из фильма «Волк с Уолл-Стрит»

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