Леонардо Ди Каприо провел вечер с неизвестной девушкой

На днях в СМИ появилась информация о том, что Леонардо Ди Каприо неверен своей нынешней подруге, модели Нине Агдал. В частности, накануне в социальных сетях и в прессе появились снимки, на которых актер развлекается в компании неизвестной девушки. Ди Каприо присутствовал на вечеринке по случаю дня рождения Джоны Хилла, которая была устроена в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Компанию им составил близкий друг Лео Тоби Магуайр, недавно расставшийся с женой после десяти лет брака. По словам очевидца, Ди Каприо и Магуайр были настроены «серьезно», тем более что к своему столу именниник пригласил девять девушек-моделей. В процессе застолья Лео, утверждает инсайдер, вовсю флиртовал с одной из них, внешне похожей на ту же Нину Агдал. «Он целовал в шею эту девушку, она была точно не Нина, но очень в его вкусе — блондинка-модель», — приводят СМИ слова очевидца.