Леонардо Ди Каприо провел вечер с неизвестной девушкой

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Актер флиртовал с некой моделью на дне рождения Джоны Хилла
На днях в СМИ появилась информация о том, что Леонардо Ди Каприо неверен своей нынешней подруге, модели Нине Агдал. В частности, накануне в социальных сетях и в прессе появились снимки, на которых актер развлекается в компании неизвестной девушки. Ди Каприо присутствовал на вечеринке по случаю дня рождения Джоны Хилла, которая была устроена в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Компанию им составил близкий друг Лео Тоби Магуайр, недавно расставшийся с женой после десяти лет брака. По словам очевидца, Ди Каприо и Магуайр были настроены «серьезно», тем более что к своему столу именниник пригласил девять девушек-моделей. В процессе застолья Лео, утверждает инсайдер, вовсю флиртовал с одной из них, внешне похожей на ту же Нину Агдал. «Он целовал в шею эту девушку, она была точно не Нина, но очень в его вкусе — блондинка-модель», — приводят СМИ слова очевидца.
Напомним, что Ди Каприо начал встречаться с 24-летней Ниной Агдал летом этого года. Роман знаменитостей стал достоянием публики в июле, после публикации снимка, на котором Лео целует девушку во время их совместного отпуска в Малибу. Пара провела вместе День благодарения в конце ноября, причем сделала это камерно, уехав в штат Южная Каролина, в город Чарльстон. Однако спустя две недели актер был замечен на одном из мексиканских пляжей в компании старого приятеля Лукаса Хааса и неизвестной девушки — точно не Нины Агдал.
Леонардо Ди Каприо и Нина Агдал
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