Вчера в Сен-Тропе состоялся гала-ужин и аукцион благотворительного фонда Леонардо Ди Каприо, занимающегося поддержанием экологии нашей планеты. Одной из главных гостей вечера стала давняя подруга Леонардо и его коллега по фильму «Титаник» Кейт Уинслет. Воссоединиться актеры решили не только ради благого дела, но и в честь 20-летия культовой ленты.



Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо

Кадр из фильма «Титаник», 1997 год

Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо на гала-ужине в 2017 году

На ужине также присутствовал актер Билли Зейн, который играл в «Титанике» жениха героини Уинслет Каледона Хокли. В Instagram Зейн опубликовал фото с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет. «Банда снова вместе. Правда, теперь мы спасаем айсберги», — подписал снимок актер.



Кадр из фильма «Титаник»