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Звезды «Титаника» воссоединились в честь 20-летия фильма
Вчера в Сен-Тропе состоялся гала-ужин и аукцион благотворительного фонда Леонардо Ди Каприо, занимающегося поддержанием экологии нашей планеты. Одной из главных гостей вечера стала давняя подруга Леонардо и его коллега по фильму «Титаник» Кейт Уинслет. Воссоединиться актеры решили не только ради благого дела, но и в честь 20-летия культовой ленты.
Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо
Кадр из фильма «Титаник», 1997 год
Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо на гала-ужине в 2017 году
На ужине также присутствовал актер Билли Зейн, который играл в «Титанике» жениха героини Уинслет Каледона Хокли. В Instagram Зейн опубликовал фото с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет. «Банда снова вместе. Правда, теперь мы спасаем айсберги», — подписал снимок актер.
Кадр из фильма «Титаник»
Интересно, что одним из лотов аукциона стал ужин с Уинслет и Ди Каприо. Он пройдет в одном из ресторанов Нью-Йорка. Кому и за сколько вечер со звездами «Титаника» был продан, пока неизвестно.