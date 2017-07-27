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    Звезды

    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    27 июля 2017

    Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет на гала-вечере в Сен-Тропе

    Звезды «Титаника» воссоединились в честь 20-летия фильма

    Вчера в Сен-Тропе состоялся гала-ужин и аукцион благотворительного фонда Леонардо Ди Каприо, занимающегося поддержанием экологии нашей планеты. Одной из главных гостей вечера стала давняя подруга Леонардо и его коллега по фильму «Титаник» Кейт Уинслет. Воссоединиться актеры решили не только ради благого дела, но и в честь 20-летия культовой ленты.


    Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо

    Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо

    Кадр из фильма «Титаник»

    Кадр из фильма «Титаник», 1997 год

    Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо на гала-ужине в 2017 году

    Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо на гала-ужине в 2017 году

    На ужине также присутствовал актер Билли Зейн, который играл в «Титанике» жениха героини Уинслет Каледона Хокли. В Instagram Зейн опубликовал фото с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет. «Банда снова вместе. Правда, теперь мы спасаем айсберги», — подписал снимок актер.


    Кадр из фильма «Титаник»

    Кадр из фильма «Титаник»

    Интересно, что одним из лотов аукциона стал ужин с Уинслет и Ди Каприо. Он пройдет в одном из ресторанов Нью-Йорка. Кому и за сколько вечер со звездами «Титаника» был продан, пока неизвестно.

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