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21 июня 2017Степанов Сергей

Легенды «Оскара»: Дэниел Дей-Льюис

Уходящий из профессии величайший актер наших дней и его «Оскары»

Не объясняя причин своего решения, об уходе из профессии объявил Дэниел Дей-Льюис - единственный в истории обладатель трех «Оскаров» лучшему актеру. Оценивая его шансы на четвертый, ELLE посвящает Дей-Льюису старый новый выпуск рубрики о лучших людях в Голливуде и их отношениях с американской Киноакадемией.

Номинации: 5

«Оскары»: 3

«Оскар» №1: «Лучший актер» («Моя левая нога»), 1990

«Моя левая нога»

«Оскар» лучшему актеру Дей-Льюис заработал с первой же попытки, сработав на грани своих - и чьих бы то ни было - драматических и человеческих возможностей в байопике Кристи Брауна - ирландского художника и писателя, рожденного с детским церебральным параличом. Тем, кому всерьез кажется, что Эдди Редмейн заслужил «Оскар» за титульную роль во «Вселенной Стивена Хокинга», стоит поскорее увидеть, что в «Моей левой ноге» делает Дей-Льюис - творящий чудеса в физической игре, но этим (в отличие от Редмейна) не ограничивающийся. Непревзойденный триумф method acting (Дэниел настаивал на том, чтобы его всюду возили на инвалидной коляске и поносили при этом последними словами, как когда-то - его героя) вошел в историю задолго до оскаровской церемонии, на которой победу Дей-Льюиса встретили первой из многих в его жизни стоячих оваций.

«Оскар» №2: «Лучший актер» («Нефть»), 2008

«Оскар» №2: «Лучший актер» («Нефть»), 2008

Вторым «Оскаром» Дей-Льюиса (вставшего таким образом в один ряд с Гэри Купером, Марлоном Брандо и Джеком Николсоном) наградили 18 лет спустя, за ошеломительный tour de force в, может статься, лучшем фильме XXI века - «Нефти» Пола Томаса Андерсона. Выйдя из дежурного по его меркам пятилетнего отпуска (по ходу которого Дэниел согласился сняться только у собственной жены Ребекки Миллер), актер отрастил еще более густые, чем в «Бандах Нью-Йорка», усы и сыграл ничуть не менее зловещего - и такого же неотразимого - душегуба. От практически безмолвного начала, через грандиозные сцены вроде крещения и откровенного разговора c братом-самозванцем, к канонической концовке с афоризмом про милкшейк, этот перформанс Дей-Льюиса - мастер-класс для учебников по актерскому мастерству. Получая за него «Оскар» из рук Хелен Миррен, Дэниел преклонил перед ней колено и сострил, что это ближайшее расстояние, на которое его подпустят к рыцарскому титулу. Как бы не так: пройдет еще шесть лет, и примеру Миррен последует всамделишная Елизавета II.

«Оскар» №3: «Лучший актер» («Линкольн»), 2013

«Линкольн»

Но еще раньше, в феврале 2013 года, Дей-Льюис угодил в книгу рекордов Киноакадемии, став первым в истории обладателем трех статуэток лучшему актеру (среди актрис подобное удавалось только Кэтрин Хепберн с четырьмя «Оскарами»). Стоит ли напоминать, что и эта победа Дэниела была абсолютно законной и безоговорочной - настолько, что за несколько месяцев до церемонии его фотография на обложке журнала Time сопровождалась скромным уточнением «Величайший актер в мире». Не изменяя себе, Дей-Льюис отзывался во время съемок исключительно на обращение «мистер президент» - но это, как обычно, детали. Важно то, что и роль самого уважаемого политика в американской истории Дэниел сыграл на уровне, который в этом веке осваивает он один, и немудрено, что вручавшей ему «Оскар» Мерил Стрип не понадобился конверт с именем победителя (что не смутило ровным счетом никого).

Дэниел Дей-Льюис и Мерил Стрип

Дэниел Дей-Льюис и Мерил Стрип

Поражения: На «Оскар» лучшему актеру Дей-Льюис претендовал еще дважды (последнюю в своей фильмографии роль второго плана он сыграл тридцать лет назад), и если к победе Тома Хэнкса («Филадельфия») в 1994 году вопросы могут быть не столько у Дэниела («Во имя отца»), сколько у Лиама Нисона («Список Шиндлера»), то о решении 14-летней давности такого не скажешь. Рекорд Хепберн остается незыблемым по одной-единственной причине - раздавая «Оскары» по итогам 2002 года, академики дружно ослепли, предпочтя дьяволиаде Дей-Льюиса («Банды Нью-Йорка») Эдриана Броуди («Пианист»).

Роль, достойная номинации: У мюзикла «Девять» необъяснимо дурная слава, и хотя поющий Дей-Льюис - слегка не чета усатому, поучаствовать семь лет назад в коронации Джеффа Бриджеса вместо, допустим, Моргана Фримана он мог бы запросто.

«Девять»

«Девять»

Перспективы: Важной деталью, позволяющей хоть как-то смириться со скорым уходом Дей-Льюиса, является назначенная на 25 декабря заокеанская премьера «Призрачной нити» - нового фильма П.Т. Андерсона с Дей-Льюисом в его первой после «Линкольна» и, как теперь выясняется, последней роли. Предположительным фаворитом гонки за «Оскаром» лучшему актеру давно назначен Гари Олдман (за роль Черчилля в «Тяжелом времени» Джо Райта), но вчерашнее объявление меняет если не все, то многое: интригующая драма о мире высокой моды - еще и последний шанс наградить величайшего актера наших дней его четвертой статуэткой.

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