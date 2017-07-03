Леди Гага спела на свадьбе детей российских олигархов

1 июля в Лос-Анджелесе прошла свадьба Лолиты, дочери владельца холдинга «Межрегионсоюзэнерго» Эльдара Османова, и Гаспара, сына акционера Qiwi Альберта Авдоляна - торжество в прессе уже назвали самым роскошным даже в ряду других громких свадебных церемоний богатейших людей России.

Площадкой для свадьбы выбрали легендарный театр Dolby Theatre, в котором обычно проходит премия «Оскар». Свою свадьбу Лолита и Гаспар выдержали в соответствующем месту элегантном голливудском стиле — приглашения гостям высылали в черных кейсах, где лежали копия главной награды кинематографа и проигрывалось видеообращение.

Свадебное платье невесты было дополнено необычной фатой. Наряд цвета шампанского был украшен сложной вышивкой и поражал многометровой длиной шлейфа.