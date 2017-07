Леди Гага спела на свадьбе детей российских олигархов

Банкетный зал утопал в живых цветах: по данным прессы, из примерно $10 млн, потраченных на церемонию, на цветочное оформление ушло около $1,5 млн. Роли ведущих исполнили Ксения Собчак и Андрей Малахов, а за музыку отвечали не только российские поп-звезды, среди которых были Стас Михайлов и Николай Басков, но и Леди Гага. Американская певица исполнила свои хиты Bad Pomance, Edge of Glory, Poker Face, Born This Way, Paparazzi, Million Reasosns и Marry the Night.