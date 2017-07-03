Леди Гага спела на свадьбе детей российских олигархов

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Дочь бизнесмена Эльдара Османова и сын Альберта Авдоляна поженились в Лос-Анджелесе
1 июля в Лос-Анджелесе прошла свадьба Лолиты, дочери владельца холдинга «Межрегионсоюзэнерго» Эльдара Османова, и Гаспара, сына акционера Qiwi Альберта Авдоляна - торжество в прессе уже назвали самым роскошным даже в ряду других громких свадебных церемоний богатейших людей России.
Площадкой для свадьбы выбрали легендарный театр Dolby Theatre, в котором обычно проходит премия «Оскар». Свою свадьбу Лолита и Гаспар выдержали в соответствующем месту элегантном голливудском стиле — приглашения гостям высылали в черных кейсах, где лежали копия главной награды кинематографа и проигрывалось видеообращение.
Свадебное платье невесты было дополнено необычной фатой. Наряд цвета шампанского был украшен сложной вышивкой и поражал многометровой длиной шлейфа.
Банкетный зал утопал в живых цветах: по данным прессы, из примерно $10 млн, потраченных на церемонию, на цветочное оформление ушло около $1,5 млн. Роли ведущих исполнили Ксения Собчак и Андрей Малахов, а за музыку отвечали не только российские поп-звезды, среди которых были Стас Михайлов и Николай Басков, но и Леди Гага. Американская певица исполнила свои хиты Bad Pomance, Edge of Glory, Poker Face, Born This Way, Paparazzi, Million Reasosns и Marry the Night.
Андрей Малахов
Лимор Хихинашвили, Джейкоб и Анджела Арабо, Анастасия Масуд Фукс и Масуд АбделхафидФОТО
Ксения СобчакФОТО
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