Леди Гага сделала юбилейную татуировку

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Певица посвятила новый рисунок на теле своей команде стилистов
Ни для кого не секрет, что звезда сериала «Американская история ужасов» очень любит украшать свое тело всевозможными рисунками, каждый из которых посвящен тому или иному этапу ее жизни. И вот на днях Леди Гага поделилась с подписчиками фотографией очередной, 20-ой по счету, татуировки. Ей стала надпись «Haus». Певица сделала ее в честь своей команды стилистов, которая вот уже 10 лет занимается нарядами исполнительницы.
К слову, именно Haus of Gaga стали авторами знаменитого платья певицы из мяса и большей части ее сценических костюмов.
Стоит отметить, что надпись Haus появилась рядом с другой татуировкой звезды, которая также посвящена близкому ей человеку — родной сестре Натали Джерманотте. На ней изображена мышь с иголкой в руках: «В нашей семье Нат всегда называли мышью, а нитка с иголкой отражает ее страсть к моде. Я обожаю свою сестру. Она мой источник вдохновения», — призналась в одном из своих интервью 30-летняя певица.
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