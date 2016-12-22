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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

22 декабря 2016

Леди Гага сделала юбилейную татуировку

Певица посвятила новый рисунок на теле своей команде стилистов

Ни для кого не секрет, что звезда сериала «Американская история ужасов» очень любит украшать свое тело всевозможными рисунками, каждый из которых посвящен тому или иному этапу ее жизни. И вот на днях Леди Гага поделилась с подписчиками фотографией очередной, 20-ой по счету, татуировки. Ей стала надпись «Haus». Певица сделала ее в честь своей команды стилистов, которая вот уже 10 лет занимается нарядами исполнительницы.

Леди Гага

К слову, именно Haus of Gaga стали авторами знаменитого платья певицы из мяса и большей части ее сценических костюмов.

Леди Гага

Стоит отметить, что надпись Haus появилась рядом с другой татуировкой звезды, которая также посвящена близкому ей человеку — родной сестре Натали Джерманотте. На ней изображена мышь с иголкой в руках: «В нашей семье Нат всегда называли мышью, а нитка с иголкой отражает ее страсть к моде. Я обожаю свою сестру. Она мой источник вдохновения», — призналась в одном из своих интервью 30-летняя певица.

Леди Гага

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