Леди Гага сделала юбилейную татуировку

Ни для кого не секрет, что звезда сериала «Американская история ужасов» очень любит украшать свое тело всевозможными рисунками, каждый из которых посвящен тому или иному этапу ее жизни. И вот на днях Леди Гага поделилась с подписчиками фотографией очередной, 20-ой по счету, татуировки. Ей стала надпись «Haus». Певица сделала ее в честь своей команды стилистов, которая вот уже 10 лет занимается нарядами исполнительницы.

К слову, именно Haus of Gaga стали авторами знаменитого платья певицы из мяса и большей части ее сценических костюмов.