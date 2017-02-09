Москва, я люблю тебя! гид по столице
«Оскар – 2017» главная кинопремия года
Какая историческая эпоха вам к лицу? тест ELLE
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

09 февраля 2017

Леди Гага и Тейлор Кинни снова вместе

Певица и актер решили дать своим отношениям второй шанс

Прошлым летом Леди Гага и Тейлор Кинни объявили о решении взять перерыв в отношениях. «Как и у всех пар, у нас бывают взлеты и падения. Мы надеемся сохранить любовь, несмотря на расстояние и рабочие графики», — пояснила певица. Инсайдеры же назвали причинами их расставания то, что Леди Гага была занята записью альбома, а Тейлор Кинни — съемками в сериале «Медики Чикаго». Сейчас, спустя полгода, пара наконец решила возобновить роман.

Леди Гага и Тейлор Кинни

Портал Radar Online узнал у инсайдеров, что Тейлор Кинни поддерживал Леди Гагу на «Суперкубке», где певица была хедлайнером. После выступления бывшие влюбленные провели много времени вместе и договорились дать своим отношениям второй шанс. Источники из окружения Тейлора Кинни и Леди Гаги уверяют, что, даже расставшись, певица и актер не переставали любить друга друга и не пробовали встречаться с другими.

Леди Гага и Тейлор Кинни

«Леди Гаге просто нужно было время, чтобы найти себя. Теперь, когда ее карьера на подъеме, подтверждение их воссоединения остается вопросом времени», — рассказал инсайдер.

Леди Гага и Тейлор Кинни познакомились в 2011-м на съемках клипа Гаги You and I. В 2015-м году в День святого Валентина 35-летний актер сделал 30-летней певице предложение.

Материалы по темам

Дженнифер Лопес рассказала, почему предпочитает молодых мужчинКсения Собчак поздравила Максима Виторгана с годовщиной свадьбыУ Мадонны и Дрейка был тайный роман

ELLE проекты

Подарки для нееЧем удивить любимую в День всех влюбленных
Звездные каникулыТревел-дневник Ирены Понарошку
Все начистотуСтефания Маликова – о вечном чувстве и любви с первого взгляда
КонтурингВсе о самом ярком бьюти-тренде года
Новая РоскошьЗвездные герои делятся своим мнением

Читайте также

НовостиКрис Эванс и Дженни Слейт расстались
Звездный стильИванка Трамп — королева красных дорожек
НовостиЧто достанется Виктории Боне после расставания с сыном миллиардера
ЗвездыЗвездные дети: новые фото любимцев Instagram

ELLE рекомендует

Практика5 вариантов окрашивания для блондинок
ПрактикаКто делает французскую моду сегодня
ПрактикаGet Slim: самые действенные антицеллюлитные средства
Практика5 правил ухода за волосами в зимний период

Лучшее на Elle

ПрактикаКак создать идеальный макияж глаз?
Любовь и сексКакой из знаков Зодиака станет лучшим любовником в 2017 году?
ПрактикаСамые интересные бьюти-новинки февраля
Звездный стильКак повторить макияж Мелании Трамп?
ИнтервьюБен Аффлек: «Я общался с людьми, сидевшими в тюрьме»
КиноДорога к «Оскару»: финишная прямая, часть 1
ПрактикаХэппи-энд: новые ароматы февраля
Любовь и сексСексуальный гороскоп на февраль
КиноФильм недели: «Идеальные незнакомцы»
ПрактикаЛунный календарь стрижек на февраль
ПсихологияДважды не извиняются: 10 малоизвестных правил хорошего тона
ПрактикаТонко подмечено: как выбрать украшения под свитер
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

Это была любовь: звездные пары, в чье расставание мы отказывались верить

Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.