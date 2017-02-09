Леди Гага и Тейлор Кинни снова вместе

Прошлым летом Леди Гага и Тейлор Кинни объявили о решении взять перерыв в отношениях . «Как и у всех пар, у нас бывают взлеты и падения. Мы надеемся сохранить любовь, несмотря на расстояние и рабочие графики», — пояснила певица . Инсайдеры же назвали причинами их расставания то, что Леди Гага была занята записью альбома, а Тейлор Кинни — съемками в сериале «Медики Чикаго». Сейчас, спустя полгода, пара наконец решила возобновить роман.

Портал Radar Online узнал у инсайдеров, что Тейлор Кинни поддерживал Леди Гагу на «Суперкубке», где певица была хедлайнером. После выступления бывшие влюбленные провели много времени вместе и договорились дать своим отношениям второй шанс . Источники из окружения Тейлора Кинни и Леди Гаги уверяют, что, даже расставшись, певица и актер не переставали любить друга друга и не пробовали встречаться с другими.

«Леди Гаге просто нужно было время, чтобы найти себя. Теперь, когда ее карьера на подъеме, подтверждение их воссоединения остается вопросом времени», — рассказал инсайдер.

Леди Гага и Тейлор Кинни познакомились в 2011-м на съемках клипа Гаги You and I. В 2015-м году в День святого Валентина 35-летний актер сделал 30-летней певице предложение.