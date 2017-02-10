Леа Сейду стала мамой

На днях стало известно о том, что французская актриса Леа Сейду, известная по лентам «Жизнь Адель», «Красавица и Чудовище», «007: Спектр», родила сына. Это случилось почти месяц назад, 18 января, однако в прессу информация попала только сейчас. Это неудивительно, так как 31-летняя Сейду известна своей нелюбовью к СМИ и публичности. Сообщается, что малыш, ставший первым ребенком актрисы, получил имя Жорж и появился на свет в одной из клиник Парижа.

Леа Сейду

Событие заранее не анонсировалось, однако факт беременности Сейду стал достоянием прессы на фестивале в Торонто. Тогда Леа вышла на красную дорожку в рамках премьеры своего очередного фильма «Это всего лишь конец света», продемонстрировав округлившийся живот. Чуть позже она кратко прокомментировала свое интересное положение. «От счастья я забыла обо всем... Я очень, очень счастлива и переполнена этим чувством. А еще ощущаю свою готовость к материнству», — сказала Леа, признавшись, что всегда мечтала о детях.

Сейду в течение последних нескольких лет встречается с моделью Андре Мейером. Известно об их романе стало в 2015-м, когда актриса заявила, что встретила мужчину своей мечты и надеется когда-нибудь стать матерью его детей. Несмотря на то, что Сеа и Мейер не женаты и живут гражданским браком, их первенец получил фамилию отца.