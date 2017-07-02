Один из самых ярких и неординарных режиссеров современности - Квентин Тарантино - женится. Об этом сообщил ряд западных СМИ, после того как на странице New Beverly Cinema Theater в Twitter, одной из кинокомпаний Тарантино, появилась информация о помолвке. Избранницей режиссера стала 33-летняя израильская певица Даниэла Пик, разница в возрасте с которой у него составяет 21 год.

Знакомство влюбленных произошло в далеком 2009 году на премьере фильма “Бесславные ублюдки” в Израиле. Роман пары развивался стремительно: спустя всего две недели после первой встречи влюбленные вышли вместе на красную дорожку. Впрочем, идиллия длилась недолго, и достаточно скоро они расстались.

Поговаривали, будто всему виной - непростой характер Тарантино, который никогда не был женат и не встречался с кем-либо хоть сколько-нибудь длительной время. Однако в 2016 году пара неожиданно для всех возобновила отношения и теперь готовится к скорой свадьбе.