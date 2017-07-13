Кто стал самой популярной женщиной Великобритании?

Не так давно в Великобритании был проведен опрос, и оказалось, что некогда любимица англичан Кейт Миддлтон больше не является самой популярной женщиной страны. По словам британских пластических хирургов, в последнее время их пациенты куда чаще приходят с фотографией Мелании Трамп: «Несмотря на то, что миссис Трамп гораздо старше Кейт, наши клиентки хотят быть похожи именно на нее. Причем иногда к нам обращаются совсем молодые девушки».