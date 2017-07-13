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    13 июля 2017

    Кто стал самой популярной женщиной Великобритании?

    Пластические хирурги сделали сенсационное заявление

    Не так давно в Великобритании был проведен опрос, и оказалось, что некогда любимица англичан Кейт Миддлтон больше не является самой популярной женщиной страны. По словам британских пластических хирургов, в последнее время их пациенты куда чаще приходят с фотографией Мелании Трамп: «Несмотря на то, что миссис Трамп гораздо старше Кейт, наши клиентки хотят быть похожи именно на нее. Причем иногда к нам обращаются совсем молодые девушки».

    Кейт Миддлтон

    Кейт Миддлтон

    Мелания Трамп

    Мелания Трамп

    Кроме того, байеры британских магазинов одежды отметили сильно возросший спрос на платья и костюмы «в стиле Мелании Трамп». «Каждый выход в свет первой леди США сопровождается невероятным ажиотажем в прессе, поэтому неудивительно, что наши клиентки стали подражать стилю супруги президента Соединенных Штатов. Но нужно признать, что она действительно всегда выглядит очень женственно и элегантно», —прокомментировали ситуацию модные критики.

    Кейт Миддлтон

    Кейт Миддлтон

    Мелания Трамп

    Мелания Трамп

    Мелания Трамп

    Мелания Трамп

    ФОТОGetty Images

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