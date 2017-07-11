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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    11 июля 2017

    Кто стал личным адъютантом королевы Елизаветы II?

    Королева Великобритании представила стране своего нового советника

    Недавно супруг Елизаветы II, принц Филипп, сообщил, что уходит на пенсию. Королева одобрила решение герцога Эдинбургского и объявила о поисках личного адъютанта, который будет сопровождать ее на всех важных официальных мероприятиях. Елизавета выбирала из нескольких десятков кандидатов, остановив свой выбор на ветеране афганской войны, 38-летнем Нана Кофи Тумаши-Анкрахе.

    Нана Кофи Тумаши-Анкрахе

    Нана Кофи Тумаши-Анкрахе

    Известно, что Тумаши-Анкрах переехал в Великобританию из Ганы и, успешно закончив Лондонский университет королевы Марии, поступил в Королевскую военную академию в Сандхерсте. После служил в Афганистане, а в 2011 году был командиром свадебного эскорта у принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

    Кажется, теперь о Нана Кофи мы будем слышать часто – британские СМИ предполагают, что он станет одним из самых заметных людей при дворе.

    Королева Елизавета II и принц Филипп

    Королева Елизавета II и принц Филипп

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