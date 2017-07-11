Кто стал личным адъютантом королевы Елизаветы II?

Недавно супруг Елизаветы II, принц Филипп, сообщил, что уходит на пенсию. Королева одобрила решение герцога Эдинбургского и объявила о поисках личного адъютанта, который будет сопровождать ее на всех важных официальных мероприятиях. Елизавета выбирала из нескольких десятков кандидатов, остановив свой выбор на ветеране афганской войны, 38-летнем Нана Кофи Тумаши-Анкрахе.

Известно, что Тумаши-Анкрах переехал в Великобританию из Ганы и, успешно закончив Лондонский университет королевы Марии, поступил в Королевскую военную академию в Сандхерсте. После служил в Афганистане, а в 2011 году был командиром свадебного эскорта у принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Кажется, теперь о Нана Кофи мы будем слышать часто – британские СМИ предполагают, что он станет одним из самых заметных людей при дворе.