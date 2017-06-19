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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

19 июня 2017Большакова Елена

Кто сейчас супермодель номер один?

Из Instagram прямиком на подиум: самые популярные манекенщицы этого сезона

В последние несколько лет стало понятно, что поколение топ-моделей формата Синди Кроуфорд, Клаудии Шиффер и Наоми Кэмпбелл безвозвратно прошло. Теперь брендам важны не только параметры девушек, но и количество их подписчиков в социальных сетях, число которых зачастую зависит от того, в какой семье они родились. Поэтому неудивительно, что на данный момент одной из самых востребованных манекенщиц считается Белла Хадид. Помимо модельной внешности, она, безусловно, имеет довольную интересную, с точки зрения маркетинга, биографию. Мама — бывшая профессиональная модель, которая, несмотря на возраст, до сих пор с завидной периодичностью появляется на страницах таблоидов в связи с очередным романом или несколькими «случайно» попавшими в сеть фотографиями в бикини, на которых она выглядит «не хуже своих дочерей». Папа — успешный предприниматель в сфере недвижимости, Мохамед Хадид, ныне строящий отношения с ровесницей своих дочерей. Бывший возлюбленный Беллы — один из самых популярных в данный момент рэп-исполнителей The Weeknd. Сюда можно добавить любовь Беллы к «невинному» эпатажу вроде появления на Каннском кинофестивале в «голых» платьях или войне с Селеной Гомес в соцсетях.

Белла Хадид ФОТОGetty Images

Второй в тройке самых успешных моделей последних лет по праву считается Кендалл Дженнер. Хотя это вряд ли может кого-то удивить, ведь каждому из членов семьи Кардашьян можно вручить по личному «Оскару» за умение создавать инфоповоды из воздуха. Стоит отметить, что в отличие от своей подруги Беллы, Кендалл в последнее время все реже обнажается перед камерами, предпочитая делать ставку на эффектные снимки. К примеру, по итогам главного европейского киносмотра ее платье с длинным шлейфом назвали одним из самых фотогеничных нарядов красной ковровой дорожки Канн.

Кендалл Дженнер

Интересно, что Джиджи, чье изображение буквально сезон назад красовалась на каждой третьей глянцевой обложке, в последние месяцы явно сдала позиции, уступив пальму первенства младшей сестре. По мнению модных критиков, ее главным промахом стал отказ посетить в этом году Каннский кинофестиваль — тем самым она позволила Белле забрать все лавры себе.

Джиджи Хадид

На пятки фаворитам гонки за звание самой успешной модели сезона наступают сразу две представительницы известных фамилий — Хейли Болдуин и Пэрис Джексон. Как и «тройка лидеров», эти девушки с детства жили под прицелом фотокамер, — «приданого», которое досталось им в наследство от знаменитых родственников. В случае с Хейли также не последнюю роль сыграл «проходной роман» с любимцем всех подростков Америки Джастином Бибером. В свою очередь, отсутствие популярного бойфренда Пэрис с лихвой компенсировала экстравагантными выходками и рассказами о легендарном отце Майкле Джексоне.

Хейли Болдуин

Хейли Болдуин

Пэрис Джексон

Пэрис Джексон

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