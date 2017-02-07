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07 февраля 2017

Кто поедет на «Евровидение – 2017» от России?

Главные претенденты на участие в международном конкурсе

В российском шоу-бизнесе не утихают страсти вокруг того, кто же будет представлять Россию на «Евровидении – 2017». Впрочем, совсем скоро интрига разрешится: недавно в сети появился полный список претендентов на участие в конкурсе: от нашей страны в Киев могут поехать финалисты шоу «Голос» Александр Панайотов или Дарья Антонюк, Елена Темникова, выступавшая на «Евровидении» 10 лет назад в составе группы Serebro, коллектив «SOPRANO Турецкого», а также певица Нюша. Впрочем, последняя выдвигать свою кандидатуру на кастинг сразу отказалась, сославшись на плотный график.

Александр Панайотов

Александр Панайотов

В российском Instagram-аккаунте «Евровидения» пользователям предложили проголосовать за одного их четырех претендентов на участие в конкурсе. На данный момент лидирует Елена Темникова с 31,6%, на втором месте — Александр Панайотов с 20,8%, чуть меньше голосов у «SOPRANO Турецкого» и Дарьи Антонюк.

Елена Темникова

Елена Темникова

Напомним, «Евровидение – 2017» пройдет в Киеве. Полуфиналы международного смотра запланированы на 9 и ‪11 мая‬, финал состоится ‪13 мая‬. Касательно жеребьевки: уже известно, что представитель России выступит в составе 19 участников во втором полуфинале в первой половине конкурсной программы. Также в полуфинале будут состязаться представители Македонии, Мальты, Нидерландов, Сербии, Дании, Румынии, Венгрии, Австрии, Ирландии, Швейцарии, Эстонии, Израиля, Болгарии, Сан-Марино, Литвы, Хорватии, Норвегии и Белоруссии.

«SOPRANO Турецкого»

«SOPRANO Турецкого»

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От России на «Евровидение» едет Александр Панайотов?

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