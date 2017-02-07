Кто поедет на «Евровидение – 2017» от России?

В российском шоу-бизнесе не утихают страсти вокруг того, кто же будет представлять Россию на «Евровидении – 2017». Впрочем, совсем скоро интрига разрешится: недавно в сети появился полный список претендентов на участие в конкурсе: от нашей страны в Киев могут поехать финалисты шоу «Голос» Александр Панайотов или Дарья Антонюк, Елена Темникова, выступавшая на «Евровидении» 10 лет назад в составе группы Serebro, коллектив «SOPRANO Турецкого», а также певица Нюша. Впрочем, последняя выдвигать свою кандидатуру на кастинг сразу отказалась, сославшись на плотный график.