Ксения Собчак выступила с критикой мюзикла «Ла-Ла Ленд»

«Ла-Ла Ленд» продолжает триумфальное шествие по миру , ставя рекорды кассовых сборов и побеждая почти во всех без исключения номинациях престижных кинопремий мира. Фильм получил восторженные отзывы поклонников, среди которых активно выступали и звезды — как в Голливуде, так и во всем мире зрители по большей части рыдают на сеансе и пишут в соцсетях, что Райан Гослинг и Эмма Стоун разбивают наши сердца.

Впрочем, нашлись у киноленты, претендующей на статус главного фильма 2017 года, и антифанаты. Так, Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Инстаграме разгромную рецензию. По словам Ксении, это простое, тривиальное кино и восторга своих друзей и миллионов зрителей она категорически не разделяет:

«Я в замешательстве. Все мои друзья помешались на этом кино. Мамут устраивает закрытый показ, Друян платит личные деньги (само по себе оксюморон), чтобы показать друзьям этот фильм, и даже Роднянский, который дает нашей семье бесценные кинорекомендации (и ты, Брут?), назвал его мощным и предсказал немыслимые победы.

Мне было скучно. Почти до самого конца. Фильм немного ожил, только когда Райан Гослинг получил наконец работу, но в целом это просто очень красиво снятая подростковая голливудская история. С крайне необаятельной и непородистой Эммой Стоун. Все глянцевое, липкое и не вызывает никаких эмоций и сопереживания».