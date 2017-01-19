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Звезды

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19 января 2017

Ксения Собчак выступила с критикой мюзикла «Ла-Ла Ленд»

Телеведущая и ее супруг не разделили восторга миллионов зрителей и кинокритиков

«Ла-Ла Ленд» продолжает триумфальное шествие по миру, ставя рекорды кассовых сборов и побеждая почти во всех без исключения номинациях престижных кинопремий мира. Фильм получил восторженные отзывы поклонников, среди которых активно выступали и звезды — как в Голливуде, так и во всем мире зрители по большей части рыдают на сеансе и пишут в соцсетях, что Райан Гослинг и Эмма Стоун разбивают наши сердца.

Кадр из фильма «Ла-Ла Ленд»

Кадр из фильма «Ла-Ла Ленд»

Впрочем, нашлись у киноленты, претендующей на статус главного фильма 2017 года, и антифанаты. Так, Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Инстаграме разгромную рецензию. По словам Ксении, это простое, тривиальное кино и восторга своих друзей и миллионов зрителей она категорически не разделяет:

«Я в замешательстве. Все мои друзья помешались на этом кино. Мамут устраивает закрытый показ, Друян платит личные деньги (само по себе оксюморон), чтобы показать друзьям этот фильм, и даже Роднянский, который дает нашей семье бесценные кинорекомендации (и ты, Брут?), назвал его мощным и предсказал немыслимые победы.

Мне было скучно. Почти до самого конца. Фильм немного ожил, только когда Райан Гослинг получил наконец работу, но в целом это просто очень красиво снятая подростковая голливудская история. С крайне необаятельной и непородистой Эммой Стоун. Все глянцевое, липкое и не вызывает никаких эмоций и сопереживания».

По словам Ксении, даже диснеевские Русалочка и Белоснежка вызывают у нее больший отклик, чем герои «Ла-Ла Ленда». Закончила свой пост телеведущая словами, что только удобные кресла приватного кинотеатра «Москва» спасли ее от побега с просмотра фильма.

Присоединился к критике фильма и супруг Ксении Собчак Максим Виторган. Его критика была не столь радикальна, но отношение к картине Дэмьена Шазелла читалось между строк: «Я ни слова не напишу про «Ла-Ла Ленд», а вспомню такие киномюзиклы, как «Бриолин», «Иисус Христос — суперзвезда», «Вестсайдская история», «Шербургские зонтики» и даже, прости Господи, просто уж, видно, день такой плохой, «Мулен Руж» с «Чикаго». Спасибо создателям этих прекрасных произведений от человека, который не любит мюзиклы как жанр. (...) И больше ни слова. Дальше — тишина. Гробовая. Мертвая», — написал Виторган в Instagram.

Напомним, что фильм «Ла-Ла Ленд» вышел в прокат в России на днях и стал одним из лидеров кассовых сборов. Картина уже получила 7 рекордных кинонаград «Золотой глобус», а также множество номинаций на «Оскар» и BAFTA. Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале 31 августа 2016 года.

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