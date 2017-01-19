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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

19 января 2017

Ксения Собчак рассказала о материнстве

Журналист отпраздновала два месяца с рождения сына

В прошлом году к внушительному списку ипостасей Ксении Собчак добавилась еще одна – материнство. Вчера телеведущая и Максим Виторган отметили два месяца с рождения сына Платона. Собчак поделилась с подписчиками в Instagram трогательным «бумерангом», на котором она укачивает малыша, и в подписи к нему рассказала, как материнство изменило ее жизнь.

“Постелила праздничный комплект в люльку и одела сына в нарядное. Сегодня ему два месяца! И это, конечно, неиссякаемый источник радости и, как это ни странно, уверенности в себе. Природу не обманешь — удивительное чувство наполненности и некоего мессианства оставляет ощущение того, что все остальные задачи тебе точно по плечу. И даже усталость — всласть! Не уверена, что в 20 лет лично я бы относилась бы к материнству так. Так что очень важно дарить жизнь тогда, когда сам уже пожил и понял о ней (о жизни) хоть что-то”, - поделилась 35-летняя телеведущая.

Напомним, что Ксения Собчак впервые стала мамой 18 ноября 2016 года. Первенец звезды родился в подмосковном Лапино. Несмотря на слухи о том, что, по настоянию матери знаменитости – Людмилы Нарусовой, мальчика назовут Анатолием в честь дедушки, Собчак и Виторган дали ребенку имя Платон.

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