Ксения Собчак рассказала о материнстве

В прошлом году к внушительному списку ипостасей Ксении Собчак добавилась еще одна – материнство. Вчера телеведущая и Максим Виторган отметили два месяца с рождения сына Платона. Собчак поделилась с подписчиками в Instagram трогательным «бумерангом», на котором она укачивает малыша, и в подписи к нему рассказала, как материнство изменило ее жизнь.

“Постелила праздничный комплект в люльку и одела сына в нарядное. Сегодня ему два месяца! И это, конечно, неиссякаемый источник радости и, как это ни странно, уверенности в себе. Природу не обманешь — удивительное чувство наполненности и некоего мессианства оставляет ощущение того, что все остальные задачи тебе точно по плечу. И даже усталость — всласть! Не уверена, что в 20 лет лично я бы относилась бы к материнству так. Так что очень важно дарить жизнь тогда, когда сам уже пожил и понял о ней (о жизни) хоть что-то”, - поделилась 35-летняя телеведущая.